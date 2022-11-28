Директор казанской гимназии №175 Амина Валеева об Ильназе Галявиеве: «Я очень жалею о том, что это мой выпускник»

По словам директора гимназии №175 Амины Валеевой, она каждый день думает об этом дне, когда произошло нападение. Фото: скриншот

В этот понедельник, 28 ноября, в Верховном суде Татарстана прошло очередное заседание по громкому делу о нападении на гимназию №175 в Казани, которое совершил ее бывший выпускник Ильназ Галявиев. Тогда 11 мая 2021 года были убиты семь детей и две учительницы, множество получили ранения и травмы. Сумма гражданских исков достигает 50 миллионов рублей.

В этот раз на суде выступила директор гимназии №175 Амина Валеева, которая, кстати, по факту произошедшего нападения сама является фигурантом уголовного дела о халатности. По версии следствия, Валеева не проследила за правильной установкой и работой громкоговорителей в классах. В одном из них система была неисправна и поэтому учительница с детьми не услышали указания директора закрыться в кабинете. Именно в этом классе Галявиев расстрелял детей. Сама же Валеева уверяет, что система оповещения в гимназии была в исправном состоянии на всех этажах.

«ОЩУЩЕНИЕ БЫЛО, ЧТО ВЗРЫВАЕТСЯ ВСЕ ВОКРУГ, ЗДАНИЕ СОТРЯСАЛОСЬ»

По словам Амины Валеевой, в день трагедии она находилась в отпуске. По словам директора на суде, она уже с 10 мая предупредила своих заместителей, что гимназии ее не будет, и дала им необходимые поручения. А 11 мая у Валеевой было день рождения. Она получила от сотрудников гимназии и учеников букет цветов.

Тогда сама не понимая почему, она решила заехать в гимназию и проверить, как началась новая учебная неделя после майских каникул. Директора встретила вахтерша, которая удивилась ее приходу. На ее вопрос: «Почему вы пришли?», Амина Валеева ответила: «Я здесь, но меня нет».

- Когда я зашла в гимназию, входная дверь была открыта. Как я узнала позже, на улице проводили урок физкультуры, так как погода была хорошей. После встречи с вахтершей я направилась в свой кабинет на первом этаже, оттуда выходили ученики десятого класса, которые после первого урока проводили школьную радиопрограмму. В кабинете стояла радиостанция. В коридоре мы обсудили, как будем проводить традиционную линейку и несколько организационных вопросов. После мы с заместителями зашли в мой кабинет. После двух трех минут я услышала хлопки и насторожилась, попросила одного из присутствующих проверить, что происходит. Мне сказали, что иногда бывают такие звуки, так как окна кабинета выходили на проезжую часть и это могли быть звуки от двигателя машины. А через некоторое время я отчетливо услышала два-три выстрела, - рассказала на суде директор гимназии №175 Амина Валеева.

Тогда, по ее словам, она уже точно поняла, что это вооруженное нападение. Директор скорее взялась за стационарный телефон, чтобы сообщить правоохранителем органам о происходящем, но он не работал. Тогда она попросила секретарей позвонить по номеру 116 и 716, а также написать в рабочих чатах учителям.

Вместе с этим Валеева через систему оповещения объявила, что на гимназию напали, а учителей попросила закрыть двери классов. По словам директора, она очень сильно испугалась за детей, так как у некоторых классов во время второго урока было организовано питание в столовой, и они могли находиться там без защиты.

- Ощущение было, что взрывается все вокруг, здание сотрясалось. Дверь моего кабинета снесло, на стенах появились трещины. Заместителей я закрыла в дальнем кабинете, в коридор не выходила. Когда увидела, что приехали правоохранительные органы, я решила эвакуировать детей. Вначале обошла первый этаж. Между проходами у входной двери еще в сознании лежал наш вахтер Мулланур Мустафин. Пройдясь по первому этажу, я увидела чье-то тело, не могла понять кто это. Позже мне сказали, что это учительница начальных классов Венера Айзатова. Когда обошла второй этаж и уже поднималась на третий, видела, как на носилках выносили раненных детей, - вспоминала Амина Валеева.

По словам директора, ей казалось, что от гимназии совсем ничего не осталось: разрушенные стены, лестничные пролеты отошли от стен, все вдребезги.

Самого Ильназа Галяевиева директор не увидела. Но она помнит, что, когда он у нее учился, то не был плохим учеником. Проблем с ним тогда никогда не возникало, а его класс был весьма дружный, ссор там не возникало.

- Я очень жалею о том, что это мой выпускник. Я каждый день думаю об этом дне, - заявила Амина Валеева.

«ДВЕРЬ ПОЛЕТЕЛА ПРЯМО НА МЕНЯ»

После директора суд выслушал показания учительницы начальных классов гимназии №175 Эльмиры Халиулиной. Тогда она вела 1г и 4б. 11 мая 2021 года в 7:15 педагог была уже в гимназии, ждала своих первоклашек. После первого урока русского языка, она отвела их столовую, а после у них началась математика. Через некоторое время они услышали шум, дети тут же сказали, что стреляют. Классная руководительница решила их успокоить, сказав, что идет ремонт. Но шум усилился, дети начали паниковать. Халиулина тоже забеспокоилась, но виду не подавала. И тут она с ребятами услышали по громкой связи объявление директора, которая сказала закрыться в классах. Учительница тут же заперлась вместе с детьми.

- В тот момент, когда я стояла рядом с ученицей у доски спиной к двери меня оглушило. Дверь полетела прямо на меня, а ребенок, который стоял рядом со мной от этого удара был защищен. Когда я повернула голову в сторону двери, я увидела тьму и много дыма, стены вдоль прохода начали трескаться. Далее меня в чувства уже привел ребенок. После чего я обнаружила, что третье окно было открыто и безопасно для того, чтобы выбраться из здания. Мы с детьми, встав на стул, через подоконник и уже ступив на козырек входа в подвал, покинули кабинет, - рассказала учительница начальных классов.

Выбраться им тогда помог учитель физкультуры. Он сообщил Эльмире Халиулиной, что на гимназию напали. После чего она увидела, как с третьего этажа выпрыгнула девочка. Всего в классе Халиулиной от взрыва пострадали двое. Эвакуация для них прошла без потерь, всех детей забрали родители. Рядом с ее кабинетом преподавала Венера Айзатова, на вопрос где она, Халиулиной ответили, что ее не стало.

- Это чудо, что я осталась жива, - заключила Эльмира.

После похорон Венеры Айзатовны ей стало плохо, и она решила обратиться в РКБ. Там ей поставили диагноз сотрясения головного мозга. От госпитализации Халиулина отказалась и попросила амбулаторного лечения. После трагедии она решила больше не работать в гимназии №175 и перевелась учительницей начальных классов в другую казанскую школу.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли 11 мая 2021 года. Их устроил ее бывший ученик Ильназ Галявиев.

Переступив через раненного им Мулланура Мустафина, он прошел внутрь гимназии, где привел в действие самодельное взрывное устройство. После грохота директор учреждения по громкой связи приказала учителям закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь. По пути он ранил одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили два педагога. В итоге Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8 «А», и открыл огонь по детям, погибли семеро.

После этого парень решил сдаться и вышел на крыльцо гимназии. К этому времени к гимназии подъехали сотрудники Росгвардии. Галявиева скрутили и увезли в отделение полиции.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram