Потерпевшие об анонсированной Ильназом Галявиевым книге: «Ее никто не будет читать»

По словам Ильназа Галявиева, никакие слова и деньги не вернут погибших. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В понедельник, 10 апреля, в Верховном суде Татарстана завершились прение сторон по делу о стрельбе в школе №175, организатором которого является Ильназ Галявиев. В начале заседания подсудимый попросил прощения у всех потерпевших.

Так, рассмотрение дела началось с выступления родителя пострадавшего ученика. Заявительница решила увеличить размер иска в связи с причинением морального, психологического и физического вреда сыну до 10 миллионов рублей. Ранее эта сумма равнялась 500 тысячам рублей.

- У него нарушился сон, испытывает психологические и нравственные травмы. В связи с этим ему было назначено дорогостоящее лечение, - пояснила мать пострадавшего школьника.

После ее выступления слово дали Ильназу Галявиеву, который принял иск и попросил прощения у потерпевших. Также он попросил в качестве смягчения убрать пять лет тюрьмы, ведь ему и так светит пожизненное. По словам Ильназа, он помогал следствию в разбирательстве обстоятельств.

«Не разрушить здание, а убить людей»

Слова Ильназа поддержала и его адвокат Руслан Нуриахметов. По его словам, есть неточности в количестве произведенных выстрелов, так они были не доказаны. Об этом сообщал и сам подсудимый. Насчет повреждений гимназии он пояснил, что сумма иска в размере 1,4 миллиона рублей необоснованная. Объяснил Нуриахметов это тем, что здание повреждено не полностью и к тому же часть средств была погашена частными спонсорами.

- У Ильназа не было умысла на повреждение школы. Подсудимый пояснил, что взрыв был совершен не с целью разрушить здание, а убить людей. Поэтому в этой части следует его оправдать, - заявил адвокат.

Кроме того, сторона защиты дала характеристику Галявиеву. По словам Нуриахметова, Ильназ рос в полной семье, ходил в детский сад, окончил девять классов школы, поступил в колледж ТИСБИ. Все преподаватели отзывались о нем, как о тихом и спокойном мальчике. При этом он не состоял в учете у нарколога и психолога, к уголовной ответственности не привлекался.

Также адвокат нашел противоречия в проведенных экспертизах на психологическое состояние подсудимого. Так, исследование, проведенное в Москве, сообщает, что Ильназ страдает параноидной шизофренией. Это говорит о том, что он не понимал, что совершал. Парень нуждался в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. А экспертиза Санкт-Петербурга говорит об обратном – болезней никаких не имел. В связи этим сторона защиты просит о необходимости проведении повторной экспертизы для устранения противоречий.

- Он возомнил себя богом, считал всех рабами. Здоровому человеку такое в голову не придет. Он подлежит освобождению от уголовной ответственности с применением лечения и строго наблюдения, если его не признают вменяемым, - высказал свое мнение Нуриахметов.

Помимо этого, в защиту Галявиева адвокат отметил, что подсудимый имеет ряд заболеваний - это проблемы с сердцем и зрением, а также наличие язвы.

По мнению стороны защиты, никакое наказание не исправит, того что случилось, в том числе и не вернет погибших. Также он отметил, что Ильназ давал показания, содействовал раскрытию дела, поэтому запрашиваемое для него пожизненное заключение является чрезмерно суровым. А об увеличенном иске матери школьника, адвокат сказал, что 10 миллионов – это слишком много и попросил снизить сумму.

«Богом я не был и таковым себя не считаю»

После двухчасового перерыва зал заседания снова наполнился людьми. Все ждали, когда Галявиев скажет на этом процессе свое последнее слово.

- Прошу прощения потерпевших. Никакие слова и деньги не вернут погибших. Но все же я попытаюсь закрыть все иски трудом в исправительной колонии. Я попытаюсь написать книгу. Богом я не был и таковым себя не считаю. Еще раз прошу прощения за то, что я сделал, - опроверг подсудимый слова своего адвоката.

По словам Анисы Гарифуллины, деньги Галявиева ей не нужны, этим ребенка не вернешь.

- Дети смотрели ему в глаза, а он стрелял по ним. Каким жестким он был по отношению к ним, пусть ему бумерангом все и вернется, - сказала женщина.

По словам потерпевшей Анисы Гарифуллиной, деньги Галявиева ей не нужны. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- В нашей религии принято прощать людей. Но этот случай является из ряда выходящим. Я не смогу его простить. Как наши дети умирали страшной смертью, пусть такое же наказание в колонии он получит. У нас нет никакой реакции на его просьбы о прощении, - рассказала еще одна потерпевшая Фирдина Галимзянова.

Что же касается анонсированной Галявиевым книги, то потерпевшие уверены, что никто ее читать не будет. Кстати, сам напавший на казанскую гимназию №175 так и не сказал в своем последнем слове, о чем именно он все-таки собирается писать.

В зале заседания оказалась и предполагаемая «девушка» Ильназа Галявиева. Этот ее статус негласно подтверждает и отец подсудимого - на суде Ринат Галявиев держался с девушкой вместе. Как удалось выяснить «КП-Казань», она появилась на фоне публикаций СМИ о громком процессе (У Ильназа Галявиева до этого момента романтических отношений даже близко ни с кем не было - Ред.) и теперь носит организатору стрельбы в гимназии еду. При этом с прессой девушка общаться наотрез отказывается.

- Если будут подходить, я буду их посылать, - заявила она.

Приговор по этому громкому уголовному делу будет оглашен в этот четверг, 13 апреля.

Напомним, стрельба и взрыв в казанской гимназии №175 произошли 11 мая 2021 года. В то утро Ильназ Галявиев оделся во все черное, взял с собой самодельную бомбу, ружье, патроны с крупной картечью и пошел в учебное заведение, которое когда-то окончил. В результате его нападения погибли семь детей и две учительницы, многие были ранены и пострадали. Оказавшись в отделе полиции Галявиев начал кричать, что он бог и всех ненавидит.

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