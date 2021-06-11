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Общество11 июня 2021 1:00

Стрельба в школе №175 в Казани: что стало известно спустя месяц после трагедии

Пока одних детей награждают за помощь одноклассникам, а других выписывают из больницы, организатор этого кошмара 19-летний Ильназ Галявиев ждет встречи с московскими психиатрами
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Трагедия произошла 11 мая 2021 года.

Трагедия произошла 11 мая 2021 года.

Со дня стрельбы в школе №175 в Казани прошел ровно месяц. «Комсомолка» рассказывает о том, что именно тогда произошло и сообщает последние новости.

20 МИНУТ СТРАХА, ДЕВЯТЬ ПОГИБШИХ И ДЕСЯТКИ РАНЕНЫХ

Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду.

Ильназа поместили в одиночную камеру.

Ильназа поместили в одиночную камеру.

В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.

СТЕНА ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ №175

КАК ВРАЧИ СПАСАЛИ ДЕТЕЙ

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) и Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в тот день объединились ради спасения детей. В считанные минуты были сформированы десятки медицинских бригад – от хирургов до медсестер. Одновременно было задействовано шесть операционных. Из ран детей врачи вытаскивали картечь. Были также и осколки от взрыва. Поступили и дети с переломами. Спасаясь, они выпрыгивали из окон третьего этажа школы и падали на асфальт. Одного такого пациента одновременно оперировали пять хирургов. Они работали без отдыха почти шесть часов.

На одним ребенком работали сразу несколько хирургов.

На одним ребенком работали сразу несколько хирургов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге пять детей были отправлены в Москву, в федеральные клиники. Так, 1 июня одна девочка была выписана и вернулась домой в Казань. Также на данный момент почти всех пострадавших школьников уже выписали из ДРКБ. Там остались только два ребенка. Их состояние врачи оценивают, как стабильное.

СТИХИЙНЫЙ МЕМОРИАЛ

В день трагедии у школы №175 образовался стихийный мемориал в память погибшим. Люди несли свечи, мягкие игрушки и, конечно цветы. Причем в таком количестве, что в расположенных рядом со школой магазинах закончились красные гвоздики. Да и другие цветы тоже были на исходе.

В ближайших со школой магазинах закончились гвоздики.

В ближайших со школой магазинах закончились гвоздики.

Самих же погибших похоронили на разных кладбищах 12 мая. Все связанные с этим расходы, взяли на себя власти Татарстана.

ОБЫСК В КВАРТИРЕ

К этому времени стали известны итоги обыска в квартире, где жил Ильназ Галявиев. Оказалось, что он попытался поджечь ее, но ничего не получилось. В комнате полицейские нашли несколько упаковок селитры, алюминиевая пудра, весы, часовой механизм и гвозди. То есть практически все компоненты для создания взрывного устройства.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗА ПАРТЫ

Не прошло и полной недели, как ученикам школы №175 снова пришлось вернуться за парты. Произошло это 17 мая. Пока их учебное заведение ремонтируют после взрыва, старшеклассников перевели на очное обучение в школу №174 на улице Бигичева. Для них усилили охрану сотрудниками Росгвардии. 22 мая там для них и прозвучал последний звонок. Мероприятие решили не отменять.

НАГРАДИЛИ ДЕТЕЙ

А в День защиты детей – 1 июня, в Казани медалями Следственного комитета России наградили 10 учеников школы №175.

Так, ученице 7 «Б» класса Юстине Глебовой вручили ведомственную медаль «Доблесть и отвага», а еще девять ребят получили медали «За высокую гражданственность».

Награждение прошло в следственном комитете Татарстана. Фото: СК России

Награждение прошло в следственном комитете Татарстана. Фото: СК России

Награды должны вручить и некоторым сотрудникам школы. С таким предложением выступил Владимир Путин.

Пока в Минобразования Татарстана готовят соответствующий список, 10 июня было объявлено что сотрудники школы, которые находились в ней во время ЧП получат сертификаты на медпомощь, каждый номиналом в 100 тысяч рублей.

КТО ВЕДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Расследование нападения на школу №175 в Казани продолжается. Им руководит полковник Александр Избенко. Его прислали из Москвы, чтобы он принял дела у Александра Нерюпова.

Избенко известен по громким и резонансным преступлениям. Среди них - расследование авиакатастрофы в 2011 году под Петрозаводском. Там во время падения самолета Ту-134 погибли 47 человек - 43 пассажира и девять членов экипажа.

Также Избенко руководил расследованием трагедии с самолетом Airbus А321, который был взорван в небе над Египтом в октябре 2015 года.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ ИЛЬНАЗА

Стало известно, что происходит вокруг семьи 19-летнего Ильназа Галявиева, который организовал стрельбу в школе №175 в Казани. Как рассказал его отец – Ринат, с момента задержания сына он с ним так и не виделся.

- Следователи говорят, что пока его в Москву на экспертизу не отвезут, с ним нельзя будет увидеться. От Ильназа я не отказываюсь, как я могу? Отец же. Что я сказал бы сыну при встрече? Очень хочется увидеться, сказал бы ему пару слов «ласковых», поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один, - сказал отец Ильназа.

Общество: ВОПРОС ДНЯСтрельба в школе №175 в Казани: происшествия, главное о событии