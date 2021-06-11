Стрельба в школе №175 в Казани: что стало известно спустя месяц после трагедии

Трагедия произошла 11 мая 2021 года.

Со дня стрельбы в школе №175 в Казани прошел ровно месяц. «Комсомолка» рассказывает о том, что именно тогда произошло и сообщает последние новости.

20 МИНУТ СТРАХА, ДЕВЯТЬ ПОГИБШИХ И ДЕСЯТКИ РАНЕНЫХ

Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду.

Ильназа поместили в одиночную камеру.

В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.

СТЕНА ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ №175

КАК ВРАЧИ СПАСАЛИ ДЕТЕЙ

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) и Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в тот день объединились ради спасения детей. В считанные минуты были сформированы десятки медицинских бригад – от хирургов до медсестер. Одновременно было задействовано шесть операционных. Из ран детей врачи вытаскивали картечь. Были также и осколки от взрыва. Поступили и дети с переломами. Спасаясь, они выпрыгивали из окон третьего этажа школы и падали на асфальт. Одного такого пациента одновременно оперировали пять хирургов. Они работали без отдыха почти шесть часов.

На одним ребенком работали сразу несколько хирургов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге пять детей были отправлены в Москву, в федеральные клиники. Так, 1 июня одна девочка была выписана и вернулась домой в Казань. Также на данный момент почти всех пострадавших школьников уже выписали из ДРКБ. Там остались только два ребенка. Их состояние врачи оценивают, как стабильное.

СТИХИЙНЫЙ МЕМОРИАЛ

В день трагедии у школы №175 образовался стихийный мемориал в память погибшим. Люди несли свечи, мягкие игрушки и, конечно цветы. Причем в таком количестве, что в расположенных рядом со школой магазинах закончились красные гвоздики. Да и другие цветы тоже были на исходе.

В ближайших со школой магазинах закончились гвоздики.

Самих же погибших похоронили на разных кладбищах 12 мая. Все связанные с этим расходы, взяли на себя власти Татарстана.

ОБЫСК В КВАРТИРЕ

К этому времени стали известны итоги обыска в квартире, где жил Ильназ Галявиев. Оказалось, что он попытался поджечь ее, но ничего не получилось. В комнате полицейские нашли несколько упаковок селитры, алюминиевая пудра, весы, часовой механизм и гвозди. То есть практически все компоненты для создания взрывного устройства.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗА ПАРТЫ

Не прошло и полной недели, как ученикам школы №175 снова пришлось вернуться за парты. Произошло это 17 мая. Пока их учебное заведение ремонтируют после взрыва, старшеклассников перевели на очное обучение в школу №174 на улице Бигичева. Для них усилили охрану сотрудниками Росгвардии. 22 мая там для них и прозвучал последний звонок. Мероприятие решили не отменять.

НАГРАДИЛИ ДЕТЕЙ

А в День защиты детей – 1 июня, в Казани медалями Следственного комитета России наградили 10 учеников школы №175.

Так, ученице 7 «Б» класса Юстине Глебовой вручили ведомственную медаль «Доблесть и отвага», а еще девять ребят получили медали «За высокую гражданственность».

Награждение прошло в следственном комитете Татарстана. Фото: СК России

Награды должны вручить и некоторым сотрудникам школы. С таким предложением выступил Владимир Путин.

Пока в Минобразования Татарстана готовят соответствующий список, 10 июня было объявлено что сотрудники школы, которые находились в ней во время ЧП получат сертификаты на медпомощь, каждый номиналом в 100 тысяч рублей.

КТО ВЕДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Расследование нападения на школу №175 в Казани продолжается. Им руководит полковник Александр Избенко. Его прислали из Москвы, чтобы он принял дела у Александра Нерюпова.

Избенко известен по громким и резонансным преступлениям. Среди них - расследование авиакатастрофы в 2011 году под Петрозаводском. Там во время падения самолета Ту-134 погибли 47 человек - 43 пассажира и девять членов экипажа.

Также Избенко руководил расследованием трагедии с самолетом Airbus А321, который был взорван в небе над Египтом в октябре 2015 года.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ ИЛЬНАЗА

Стало известно, что происходит вокруг семьи 19-летнего Ильназа Галявиева, который организовал стрельбу в школе №175 в Казани. Как рассказал его отец – Ринат, с момента задержания сына он с ним так и не виделся.

- Следователи говорят, что пока его в Москву на экспертизу не отвезут, с ним нельзя будет увидеться. От Ильназа я не отказываюсь, как я могу? Отец же. Что я сказал бы сыну при встрече? Очень хочется увидеться, сказал бы ему пару слов «ласковых», поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один, - сказал отец Ильназа.