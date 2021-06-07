Стрельба в школе № 175 Казани: Галявиева задержал полицейский без оружия

С момента трагедии в 175 школе прошел почти месяц. Фото: Евгения БУБЛИК

Во время расследования уголовного дела о нападении на казанскую гимназию 175 выяснилось, что в спецоперации принял участие майор полиции, сотрудник УВД Казани Ленар Мусин. Мужчина находился в отпуске, но когда услышал выстрелы и взрывы, посмешил в учебное заведение.

В то утро майор полиции находился в отпуске, рядом с гимназией находился случайно. Услышал взрыв, побежал узнать, что происходит. На пороге здания увидел раненого человека, это был вахтер. Тот успел сказать, что в гимназию зашел неизвестный, он был вооружен. Мусин не смотря на то, что был безоружен, сначала бросился в школу, чтобы чем-нибудь помочь. Но быстро вспомнил, что при нем нет даже телефона - оставил в тот день у родителей. В это время он увидел несколько испуганных учеников, которые пытались выбежать из школы. Полицейский отвел их в свою машину, которую бросил на дороге, и вернулся в гимназию. Вскоре подъехали сотрудники Росгвардии, и он помог во время задержания Ильназа Галявиева - застегнул на его запястьях наручники, сообщает "Бизнес-Онлайн".

Сейчас решается вопрос о награждении майора Ленара Мусина.