Напавший на гимназию №175 в Казани Ильназ Галявиев на суде отказался от адвокатов и полностью признал свою вину

Отказавшись от платных адвокатов Галявиев просил вернуть деньги их заказчикам. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В этот вторник, 15 ноября, в Верховном суде Татарстана состоялось второе заседание по громкому делу о нападении на казанскую гимназию №175. Главным и единственным обвиняемым является Ильназ Галявиев. На процессе он полностью признал свою вину в убийстве девяти человек, семь из которых – это дети. При этом Галявиев еще и отказался от двух платных адвокатов - Алексея Васильева и Владимира Богдана. Соответствующее ходатайство он подал прямо на суде.

- Я против, чтобы они осуществляли мою защиту. Я написал в адвокатские палаты – в Вологду, Москву и Калужскую область, чтобы они вернули деньги заказчикам, - объяснил вслух суду Ильназ Галявиев.

Суд удовлетворил его просьбу. Адвокатам пришлось покинуть заседание. Но совсем без защиты обвиняемый в нападении на казанскую гимназию №175 не останется. Его интересы на процессе будет представлять назначенный государством адвокат Руслан Нуриахметов. Галявиев здесь был не против. Зато он начал возражать по поводу присутствия на суде прессы. К слову, об это просили и родители пострадавших детей. Все эти ходатайства были удовлетворены, но только частично. Представителей СМИ будут удалять из зала суда только во время оглашения данных о состоянии здоровья несовершеннолетних потерпевших.

После всего этого началось разбирательство непосредственно по делу. Суда начал допрашивать сотрудника гимназии №175 Мулланура Мустафина. Именно он первым встал на защиту детей. Держал руками стеклянную дверь, когда через нее начал ломиться Галявиев. Он прострелил ее из ружья картечью, Мустафин был ранен в живот и упал. Войдя внутрь, Ильназ произвел в голову лежачего мужчины еще один выстрел, но заряд прошел по касательной. Сам Галявиев от таких рассказов и, видимо, нахлынувших воспоминаний выразил подобие протеста на оглашения этих подробностей. Но судья объяснил ему, что это все в рамках закона.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли 11 мая 2021 года. Их устроил ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Переступив через раненного им Мулланура Мустафина, он прошел внутрь гимназии, где привел в действие самодельное взрывное устройство. После грохота директор учреждения по громкой связи приказала учителям закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь. По пути он ранил одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили два педагога. В итоге Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8 «А», и открыл огонь по детям, погибли семеро. После чего он решил слаться и вышел на крыльцо гимназии. К этому времени подъехали сотрудники Росгвардии. Галявиева скрутили и увезли в отделение полиции.

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