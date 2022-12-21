Ильшата Гафурова обвиняют в подстрекательстве к убийству. Фото: Басманный суд Москвы

С момента задержания бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова прошел ровно год. Начиная с декабря 2021 года, мужчина находится в московском СИЗО, а окончательный приговор ему до сих пор не вынесен. Арест Гафурова не раз продлевали, а в просьбах сменить меру пресечения на домашний арест отказывали. Рассказываем, что известно об уголовном деле Ильшата Гафурова спустя год.

Арест экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова

Экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан вечером 21 декабря 2021 года после церемонии награждения премии «Студент года». Его сразу же отвезли в Москву и отправили под стражу. Гафурову предъявили обвинение в подстрекательстве к совершению заказного убийства, совершенного в 1999 году на территории столицы.

Подозреваемый экс-ректор свою причастность к преступлению не признал. Гафуров попытался обжаловать свой арест, но безуспешно. По словам бывшего ректора КФУ, к тому преступлению причастен не он, а прежний начальник милиции Елабуги.

По началу предполагалось, что экс-ректор КФУ пробудет в СИЗО до февраля 2022 года. Затем срок его ареста продлили еще на два месяца – до 25 апреля. В этот же момент Ильшат Гафуров просил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Но Мосгорсуд не удовлетворил его ходатайство, а наоборот - продлил арест экс-ректора КФУ до 25 октября, а затем до 21 декабря 2022 года. Апелляции Гафурова и его адвокатов о смене меры пресечения и об обжаловании сроков ареста не были удовлетворены.

Спустя год расследование уголовного дела экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова можно, по сути, считать завершенным. Сейчас обвиняемый в подстрекательстве к убийству знакомится с многочисленными материалами дела. Он продолжает находиться в камере московского СИЗО и пробудет здесь еще минимум до 21 марта 2023 года.

Предполагается, что Ильшат Гафуров пробудет в СИЗО до 21 марта 2023 года. Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

В чем обвиняется экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров

Ильшату Гафурову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству группой лиц по найму и предварительному сговору. Дело связано с убийством елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое произошло в 1999-ом году в Москве. По совпадению, именно в эти года Гафуров занимал должность мэра Елабуги. По одной из версий, городская администрация никак не могла поделить местный рынок с бизнесменом, между сторонами были сильный и, видимо, даже опасные трения по этому вопросу. Перед своей своей гибелью Исрафилов через местные СМИ заявил, что администрация города готовит на него покушение.

В августе 1999-го года Исрафилова на автостоянке возле рынка подкараулил киллер, который выскочил из припаркованной «шестерки» и расстрелял мужчину с близкого расстояния. Исрафилов погиб, а убийца скрылся с места преступления.

Машину быстро обнаружили у гостиницы «Аэростар». В ней никого уже не было. Лишь в салоне лежал пистолет с глушителем. Спустя время того самого киллера нашли и задержали. Им оказался член ОПГ из Набережных Челнов. Утверждалось, что якобы с этой группировкой у бизнесмена возник конфликт, который закончился заказным убийством, к которому, по версии следствия, и подстрекал Гафуров.

Более чем через 22 года имя бывшего мэра Елабуги всплывает в деле об убийстве Исрафилова. Предполагается, что Гафурова могли задержать из-за показаний одного из членов ОПГ, который отбывает длительный срок в колонии.

К тому же, в ходе обысков у уже экс-ректора КФУ было изъято порядка 12 миллионов рублей.

Как отреагировал на задержание ректора коллектив КФУ

После ареста Ильшата Гафурова Ученый совет КФУ обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину, главе Минобразования страны Валерию Фалькову и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Коллектив университета просил их помочь в объективном расследовании сложившейся ситуации.

По их словам, Гафуров создавал все необходимые условия для развития университета во всех направлениях: образование, наука, воспитание, инновации. За этот период существенно модернизирована научно-образовательная инфраструктура, открыты новые институты и научные центры, научно-исследовательские лаборатории, планетарий.

Коллеги также отмечают, что по инициативе Гафурова в вуз были возвращены медицинское образование и научно-клиническая деятельность. Во время пандемии коронавируса на базе университетской клиники был развернут временный инфекционный госпиталь.

В день рождения Гафурова в telegram-канале КФУ появился пост с поздравлением бывшего руководителя с праздником. Они пожелали ему «крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго». Отметим, что в это время Ильшат Гафуров уже находился в СИЗО.

Смог ли увидеть этот пост Гафуров – неизвестно. Однако, в один момент, он или кто-то от его лица неожиданно начал публиковать «сторисы» в заблокированный на территории России Instagram.

Ильшат Гафуров был ректором КФУ с 2010 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что известно об экс-ректоре КФУ Ильшате Гафурове

Ильшат Гафуров родился 1 августа 1961 года в Бавлах. После школы он окончил Казанский государственный университет по специальности «физика». С 1983 по 1992 годы Гафуров был ассистентом кафедры общей физики в Елабужском государственном педагогическом институте, аспирантом кафедры молекулярной физики КГУ, ассистентом, а затем и старшим преподавателем кафедры общей физики ЕГПИ.

В 1992 году Гафуров стал гендиректором и председателем правления республиканской межхозяйственной ассоциации «Зилант» в Набережных Челнах, а в 1995 году - депутатом Госсовета Татарстана.

Спустя еще два года Гафуров окончил Казанский государственный финансово-экономический институт и был назначен зампредседателя постоянной комиссии Госсовета республики по вопросам экономического развития и реформ. Как ранее упоминалось, в 1998 году, будущий ректор КФУ был избран мэром Елабуги и был им до 2006 года.

Следующие четыре года он занимал пост главы Елабужского района. И, наконец, в 2010 году, ег назначили ректором Казанского федерального университета и председателем Совета ректоров вузов республики. В марте 2022 года Ильшата Гафурова уволили с поста ректора КФУ. Исполняющим его обязанности назначили Дмитрия Таюрского, а в августе этого же года новым ректором вуза стал экс-глава Минтранса Ленар Сафин.

Ильшата Гафурова лишили статуса

Так, «Единая Россия» приостановила членство Ильшата Гафурова. Татарстанское отделение партии заявило, что в случае, если его вина будет доказана, он лишится статуса депутата.

Экс-ректор КФУ был также исключен из состава оргкомитета саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который прошел в 2022 году. Указом главы Татарстана Рустама Минниханова его лишили и членства в республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции и вывели из Совета по вопросам кадровой политики.

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