Рустам Минниханов вывел из состава Совета четырех человек и ввел вместо них столько же новых людей. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов обновил состав Совета по вопросам кадровой политики. Указ об этом опубликован на его официальном сайте.

Из состава Совета вывели Рафиса Бурганова, Ильшата Гафурова, Раиса Сахиева и Анатолия Фомина. Вместо них в него вошли ректор КФУ Ленар Сафин, председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, председатель Совета ветеранов Администрации главы республики Ирина Терентьева и глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин.

Напомним, ранее Рустам Минниханов утвердил 20 новых членов Общественной палаты Татарстана.

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