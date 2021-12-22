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Происшествия22 декабря 2021 6:03

Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

Подробности произошедшего устанавливаются
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (43)Комментарии (43)(43)
Отмечается также, что Гафуров доставлен в Москву. Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Отмечается также, что Гафуров доставлен в Москву. Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Сотрудниками МВД и ФСБ задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Соответствующую информацию "Комсомольской правде-Казань" подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной задержания могут быть подозрения в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено еще в 1990-х годах или дела, связанного с коррупцией. Гафуров самолетом был доставлен в Москву.

Подробности произошедшего устанавливаются. Материал дополняется.

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