Отмечается также, что Гафуров доставлен в Москву. Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Сотрудниками МВД и ФСБ задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Соответствующую информацию "Комсомольской правде-Казань" подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной задержания могут быть подозрения в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено еще в 1990-х годах или дела, связанного с коррупцией. Гафуров самолетом был доставлен в Москву.

Подробности произошедшего устанавливаются. Материал дополняется.