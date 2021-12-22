Ректора КФУ Ильшата Гафурова, которого обвиняют в убийстве по найму, Басманный суд арестовал на два месяца

Руководителю инкриминируют преступление, совершенное более 22 лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 22 декабря, Басманный суд Москвы отправил под стражу ректора Казанского федерального университета (КФУ). Ильшат Гафуров пробудет в камере СИЗО до 21 февраля 2022 года.

Напомним, руководителя вуза задержали 21 декабря и практически сразу отправили в столицу. Там Гафурова поместили в камеру ИВС, а после предъявили обвинение по уголовной статье «убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору». Предварительно, следствие считает его подстрекателем к совершению этого тяжкого преступления.

По некоторым данным, задержания ректора КФУ стало возможным благодаря показаниям члена ОПГ из Набережных Челнов

Гафурову предъявили обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору. Следствие считает его подстрекателем.

По предварительным данным, причиной задержания ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова могли стать показания одного из членов ОПГ, который отбывает сейчас длительный срок в колонии.

И касаться они могут как якобы связей ректора с преступной группировкой, так и дела о заказном убийстве, которое было совершено еще в 99-ом году в Москве. Тогда был расстрелян депутат Елабуги и бизнесмен Айдар Исрафилов. Именно в те года Гафуров стал мэром Елабуги.

Отметим, что перед своей гибелью Исрафилов через местные СМИ утверждал, что руководство города готовит на него покушение. Но у правоохранителей, видимо, не хватило доказательств для задержания Ильшата Гафурова – первого лица города Елабуга. Бизнесмен также утверждал, что его хотят убить из-за раздела местного рынка, которым он владел практически в одиночку.

Спустя время после этого заявления – в августе 1999 года, в Москве на автостоянке возле рынка в спорткомплексе ЦСКА бизнесмена подкараулил киллер. Он выскочил из припаркованного «ВАЗ-2106» и расстрелял Исрафилова с близкого расстояния. Мужчина погиб. Убийца сел обратно в машину и уехал.

Автомобиль быстро нашли у гостиницы «Аэростар». В ней никого уже не было. В салоне лежал лишь брошенный пистолет с глушителем. Спустя время был найден и задержан тот самый киллер – член ОПГ из Набережных Челнов. Утверждалось, что якобы с этой группировкой у бизнесмена возник конфликт, который завершился заказным убийством.

И вот по прошествии более 22 лет фамилия Гафурова вновь всплывает в деле об устранении Исрафилова. Силовики не стали тянуть и задержали его. К этому времени подозреваемый стал ректором КФУ. На посту руководителя крупного вуза Гафуров находится с 2010 года.

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