КФУ поздравил обвиняемого в заказном убийстве экс-ректора Гафурова с днем рождения и пожелал ему «всего доброго»

Гафуров отмечает свое 61-летие в СИЗО. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

В понедельник, 1 августа, экс-ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову исполняется 61 год. Свой день рождения он проводит в СИЗО, куда был помещен на время расследования уголовного дела о заказном убийстве. ВУЗ, который некогда возглавлял обвиняемый, несмотря ни что, решил поздравить бывшего руководителя с праздником.

- Казанский федеральный университет поздравляет Ильшата Рафкатовича Гафурова с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, - гласит неожиданный для многих пост в telegram-канале КФУ.

Ранее коллектив вуза просил президента Татарстана Рустама Минниханова, премьер-министра России Михаила Мишустина и главу Минобрнауки страны Валерия Фалькова оказать помощь в расследовании ситуации с арестом их бывшего ректора.

- С момента своего назначения и по настоящее время Ильшат Рафкатович создавал все необходимые условия для развития университета во всех направлениях: образование, наука, воспитание, инновации. За этот период существенно модернизирована научно-образовательная инфраструктура, открыты новые институты и научные центры, научно-исследовательские лаборатории, планетарий, - говорили тогда в университете.

Напомним, Гафурову предъявлено обвинение в причастности к заказному убийству елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в Москве в 1999 году. Ректор был задержан в Казани 21 декабря после после вручение премии «Студент года». Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО и похоже пока выпускать оттуда не собирается.

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