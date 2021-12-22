Что известно об убийстве депутата Айнара Исрафилова, в котором обвиняют ректора КФУ

В одном из своих последних интервью депутат заявлял, что его пытаются "убрать" силами бандитов из 29 комплекса Елабуги - знакомых Ильшата Гафурова. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 22 декабря, ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову, задержанному накануне после вручение премии «Студент года» в столице Татарстана и доставленному в Москву, предъявили обвинения в убийстве группой людей по найму и предварительному сговору. По предварительным данным, речь идет об убийстве елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

КТО ТАКОЙ АЙНАР ИСРАФИЛОВ?

В конце августа 1999 года в Москве прилюдно застрелили депутата елабужского объединения советов народных депутатов района и предпринимателя 36-летнего Айнара Исрафилова. Преступление произошло на парковке. Из подъехавшей "шестерки" вышел мужчина и выстрелил в жертву, которая скончалась на месте.

Исрафилов был совладельцем рынка в Елабуге, который в какой-то момент перешел в собственность городской администрации. Власти и предприниматели долгое время не могли договориться о суммах отчисления в местный бюджет. Незадолго до убийства на депутата возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство", которое он сам в одном из своих последних интервью называл "политическим".

Это было второе покушение на народного избранника. Исрафилов заявлял журналистам, что его пытаются "убрать" силами бандитов из 29 комплекса Елабуги. Лидеры этой группировки - Алик Большой (Адыган Саляхов) и Рузалик (Рузаль Асадуллин), предварительно, были знакомы с Гафуровым, который на тот момент был мэром города.

Сейчас оба бандита находятся под стражей, а недавно Алик Большой начал активно давать показания. Не исключено, что именно в них он упомянул имя ректора КФУ, как заказчика убийства депутата.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ИЛЬШАТЕ ГАФУРОВЕ?

Ильшат Гафуров родился 1 августа 1961 года в поселке Бавлы. После школы он окончил Казанский государственный университет по специальности «физика». С 1983 по 1985 годы был ассистентом кафедры общей физики в Елабужском государственном педагогическом институте, с 1985 по 1988 аспирантом кафедры молекулярной физики Казанского государственного университета имени Ленина, а с 1988 по 1992 ассистентом, а затем и старшим преподавателем кафедры общей физики ЕГПИ.

После этого Гафуров ненадолго отошел от сферы образования: в 1992 году стал гендиректором и председателем правления региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант» в Набережных Челнах, а в 1995 году - депутатом Госсовета Татарстан, коим является до сих пор.

Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Спустя еще два года Гафуров окончил Казанский государственный финансово-экономический институт и был назначен зампредседателя постоянной комиссии Госсовета республики по вопросам экономического развития и реформ. Как выше упоминалось, в 1998 году, будущий ректор КФУ был избран мэром Елабуги и был им вплоть до 2006 года.

Следующие четыре года он являлся главой Елабужского района. И, наконец, в 2010 года, был назначен ректором Казанского федерального университета и председателем Совета ректоров вузов региона. На данный момент Ильшат Гафуров также является членом Российской академии образования, Академии наук Татарстана.

За 2020 год ректор КФУ задекларировал доход почти в 18 миллионов рублей, а его супруга - 1,6 миллиона. В тот же год Гафуров приобрел жилой дом площадью в 84 квадратных метра, а его жена - нежилое помещение на 117 "квадратов".

В квартире и на рабочем месте ректора уже провели обыски.

- При проверке ИВС (изолятора временного содержания - ред.) на Петровке выяснилось, что Ильшат Гафуров сегодня (22 декабря - ред.) утром был помещён в трёхместную камеру, где содержался один, а днём был отправлен в Басманный суд для избрания меры пресечения, - рассказал заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Басманный суд Москвы арестовал 60-летнего Ильшата Гафурова на два месяца - до 21 февраля 2022 года.

Заметим, что отсутствие ректора на рабочем месте никак не повлияло на работу вуза.