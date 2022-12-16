Экс-ректору КФУ Ильшату Гафурову продлили арест до 21 марта 2023 года

В камере СИЗО Гафуров находится уже почти целый год. Фото: пресс служба Московских судов общей юрисдикции

Известно, что расследование уголовного дела бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, по сути, можно считать завершенным. Сейчас обвиняемый в подстрекательстве к убийству знакомится с его материалами, а их немало. Поэтому вновь возник вопрос о продлении Гафурову меры пресечения.

Так, защита экс-ректора просила Московский городской суд заменить ему содержание под стражей на домашний арест. Напомним, Ильшат Гафуров продолжает находиться в камера столичного СИЗО. В свою очередь следствие настаивало оставить обвиняемого там минимум до 21 марта 2023 года.

В итоге было удовлетворено последнее ходатайство. Гафурову продлили содержание под стражей, гласят данные сайта Московского городского суда.

Напомним, экс-ректор КФУ был задержан в Казани 21 декабря 2021 года. Его отвезли в Москву, где предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству, совершенному в 1999 году на территории столицы.

Жертвой стал депутат-бизнесмен из Елабуги Айнар Исрафилов. В то время как Гафуров был мэром города, потерпевший являлся совладельцем местного рынка. Тоговый объект в один из моментов перешел в собственность елабужской администрации. Чиновники и торговцы долго не могли договориться кому и сколько отчислять денег.

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