Ректор КФУ Ильшат Гафуров обжаловал решение суда о своем аресте

Подозреваемый в причастности к убийству продолжает отрицать свою вину. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Находящийся в СИЗО из-за подозрения в причастности к убийству ректор КФУ Ильшат Гафуров продолжает отрицать свою вину. Он обжаловал свой арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Напомним, 60-летний ректор казанского вуза Ильшат Гафуров был задержан в столице Татарстана 21 декабря после после вручение премии «Студент года». После его самолетом доставили в Москву, где предъявили обвинения в причастности к убийству, совершенному в конце 90-х годов. По предварительным данным, речь идет об убийстве елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

Вечером 22 декабря Басманный суд столицы отправил ректора в СИЗО на два месяца - вплоть до 21 февраля 2022 года. Буду под арестом Гафуров заявлял, что не имеет претензий к условиям содержания и питанию, но хотел бы получить какие-нибудь исторические романы, чтобы занять время.

«Единая Россия» приостановила членство Ильшата Гафурова. Татарстанское отделение партии заявило, что в случае, если его вина будет доказана, он лишится статуса депутата.

Коллектив КФУ, в свою очередь, просил президента Татарстана Рустама Минниханова, премьер-министра страны Михаила Мишустина и главу Минобрнауки России Валерия Фалькова оказать помощь в расследовании ситуации с арестом ректора.