Экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров на суде в Москве рассказал, кто, по его мнению, «повесил» на него заказное убийство

Бывший ректор, бывший мэр Елабуги обвиняется в подстрекательстве к заказному убийству бизнесмена на территории Москвы. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

В Московском городском суде рассмотрели апелляцию защиты экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Адвокаты просили сменить ему меру пресечения на несвязанную с ограничением свободы. Но суд отклонил это прошение и оставил Гафурова под арестом. Он пробудет в камере столичного СИЗО минимум до 25 октября.

Напомним, бывшего ректора обвиняют в подстрекательстве к совершению заказного убийства елабужского бизнесмена Айнара Исрафилова, которое произошло в 1999 году на территории Москвы. По версии следствия, у Ильшата Гафурова, который ранее занимал пост мэра Елабуги, с местным предпринимателем возникли трения по поводу городского рынка, вот градоначальник и поспособствовал устранению Исрафилова, когда тот поехал в столицу.

Сам же Гафуров на прошедшем судебном заседании по рассмотрению апелляции от его адвокатов выдвинул свою версию. По словам бывшего ректора КФУ, к убийству причастен не он, а тогдашний начальник милиции Елабуги, сообщает «Бизнес Онлайн».

Мол, с ним у него были разногласия, и Гафуров мог добиться его перевода из города с понижением в должности. В то время начальник милиции покровительствовал бизнесмену Айнару Исрафилову и, как считает Гафуров, мог устранить его, чтобы повесить это преступление на него.

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