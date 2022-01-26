В ходе обысков у Ильшата Гафурова были изъяты 12 миллионов рублей

Среди изъятого как иностранная валюта, так и рубли. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что в ходе обысков у ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова было изъято порядка 12 миллионов рублей. Деньги лежали как в иностранной валюте, так и в рублей, сообщает БизнесOnline.

Напомним, 60-летний ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан в столице Татарстана 21 декабря после после вручение премии «Студент года». После его самолетом доставили в Москву, где предъявили обвинения в причастности к заказному убийству елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

Басманный суд Москвы отправил ректора в СИЗО на два месяца - вплоть до 21 февраля 2022 года. Оказавшись в камере, Гафуров заявлял, что не имеет претензий к условиям содержания и питанию, но хотел бы получить какие-нибудь исторические романы, чтобы занять время.

Обвиняемый пытался обжаловать свой арест, но Мосгорсуд признал решение Басманного суда о заключении его под стражу законным.