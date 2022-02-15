Ректор КФУ Ильшат Гафуров проведет в СИЗО еще два месяца

Свою вину обвиняемый не признает. Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Во вторник, 15 февраля, Басманный суд Москвы продлил срок ареста ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова еще на два месяца - до 25 апреля. Напомним, ему предъявлено обвинение в причастности к заказному убийству елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

Гафуров был задержан в Казани 21 декабря после после вручение премии «Студент года». Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца - вплоть до 21 февраля. Оказавшись в камере, ректор КФУ заявлял, что не имеет претензий к условиям содержания и питанию, но хотел бы получить какие-нибудь исторические романы, чтобы занять время.

Гафуров пытался обжаловать свой арест, но Мосгорсуд признал решение Басманного суда о заключении его под стражу законным.