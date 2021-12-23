Коллектив КФУ попросил Минниханова и Мишустина помочь в расследовании ситуации с арестом ректора

Накануне ректор был арестован на два месяца по делу об убийстве. Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

После ареста ректора КФУ Ильшата Гафурова по подозрению в причастности к убийству Ученый совет вуза обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину, главе Минобразования страны Валерию Фалькову и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Коллектив университета просит их помочь в объективном расследовании сложившейся ситуации.

- С момента своего назначения и по настоящее время Ильшат Рафкатович Гафуров создавал все необходимые условия для развития университета во всех направлениях: образование, наука, воспитание, инновации. За этот период существенно модернизирована научно-образовательная инфраструктура, открыты новые институты и научные центры, научно-исследовательские лаборатории, планетарий и т.д. Для иногородних обучающихся университета организованы комфортные, современные условия проживания в одном из лучших студенческих кампусов России – Деревне Универсиады, - замечают, говоря о ректоре, сотрудники КФУ.

Они также отмечают, что по инициативе Гафурова в вуз были возвращены медицинское образование и научно-клиническая деятельность. Во время пандемии коронавируса на базе университетской клиники был развернут временный инфекционный госпиталь.

- На сегодняшний день Казанский университет достойно представлен в международных рейтингах по разным предметным областям, является одним из лидеров российской системы образования, - замечают педагоги.

Напомним, 60-летнему Ильшату Гафурову предъявили обвинения в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору. Речь идет об убийстве елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в Москве в 1999 году. Басманный суд столицы арестовал ректора на два месяца. В СИЗО он пробудет до 21 февраля 2022 года.

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