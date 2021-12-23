Ректор КФУ Ильшат Гафуров не признает своей причастности к убийству, в котором его обвиняют

Единственное - руководитель вуза хотел бы получить какие-нибудь исторические романы, чтобы занять время. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Арестованный накануне ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров находится в трехместной камере одного из московских изоляторов временного содержания. Подозреваемый не признает свою причастность к убийству группой лиц по найму и предварительному сговору, сообщают побывавшие у него члены ОНК.

Ректор заявил, что не имеет претензий к условиям содержания и питанию (на завтрак у него была пшеная каша с колбасой), но хотел бы получить какие-нибудь исторические романы, чтобы занять время. Посылок ему пока не передавали.

Ранее «Единая Россия» приостановила членство Ильшата Гафурова. Татарстанское отделение партии заявляет, что в случае, если его вина будет доказана, он лишится статуса депутата.

Коллектив КФУ, в свою очередь, просит президента Татарстана Рустама Минниханова, премьер-министра страны Михаила Мишустина и главу Минобрнауки России Валерия Фалькова оказать помощь в расследовании ситуации с арестом ректора.

Напомним, 60-летний ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан в Казани 21 декабря после после вручение премии «Студент года». После его самолетом доставили в Москву, где предъявили обвинения в причастности к убийству, совершенному в конце 90-х годов. По предварительным данным, речь идет об убийстве елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

Вечером 22 декабря Басманный суд столицы отправил ректора в СИЗО на два месяца - вплоть до 21 февраля 2022 года.

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