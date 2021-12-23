В Минобрнауки подтвердили назначение Таюрского на должность врио ректора КФУ

Таюрский более 30 лет проработал в университете. Фото: Минобрнауки России.

С 22 декабря временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета назначен Дмитрий Таюрский, сообщает Минобрнауки России.

Таюрский окончил Казанский государственный университета имени В.И. Ульянова-Ленина, после окончания которого более 30 лет работал в университете: занимал должность доцента кафедры общей физики, заместителя декана физического факультета, заместителя директора по образовательной деятельности Института физики КФУ. Последняя должность перед назначением на пост врио ректора - проректор по научной деятельности вуза.

Напомним, руководителя КФУ Ильшата Гафурова задержали 21 декабря и практически сразу отправили в столицу. Там его поместили в камеру ИВС, а после предъявили обвинение по уголовной статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». По предварительным данным, речь идет об убийстве елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в Москве в 1999 году. Басманный суд столицы арестовал ректора на два месяца. В СИЗО он пробудет до 21 февраля 2022 года. Свою вину Гафуров не признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно об убийстве депутата Айнара Исрафилова, в котором обвиняют ректора КФУ

Преступление произошло в конце августа 1999 года на глазах десятков прохожих, но так и не было раскрыто до конца (подробности)

Коллектив КФУ попросил Минниханова и Мишустина помочь в расследовании ситуации с арестом ректора

Ученый совет вуза напомнил властям о том, какие условия для развития университета создал Гафуров за последние годы (подробности)