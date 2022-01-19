Арестованный ректор КФУ исключен из состава оргкомитета саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit»

Ранее руководитель вуза был отправлен в СИЗО до 21 февраля. Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Арестованный по подозрению в причастности к убийству ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров исключен из состава оргкомитета саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который пройдет в 2022 году. Соответствующее постановление во вторник, 18 января, подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, освободившееся место займет врио ректора вуза Дмитрий Таюрский.

Напомним, 60-летний ректор казанского вуза Ильшат Гафуров был задержан в столице Татарстана 21 декабря после после вручение премии «Студент года». После его самолетом доставили в Москву, где предъявили обвинения в причастности к убийству, совершенному в конце 90-х годов. По предварительным данным, речь идет об убийстве елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

Вечером 22 декабря Басманный суд столицы отправил ректора в СИЗО на два месяца - вплоть до 21 февраля 2022 года. Буду под арестом Гафуров заявлял, что не имеет претензий к условиям содержания и питанию, но хотел бы получить какие-нибудь исторические романы, чтобы занять время.

«Единая Россия» приостановила членство Ильшата Гафурова. Татарстанское отделение партии заявило, что в случае, если его вина будет доказана, он лишится статуса депутата.

Коллектив КФУ, в свою очередь, просил президента Татарстана Рустама Минниханова, премьер-министра страны Михаила Мишустина и главу Минобрнауки России Валерия Фалькова оказать помощь в расследовании ситуации с арестом ректора.

Гафуров обжаловал свой арест. Свою вину в преступлении он отрицает.