"Не в родной школе, но хотя бы с родными людьми": для выпускников гимназии № 175 Казани прозвучал последний звонок

Со школой простились 28 учеников 11 класса гимназии № 175. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Казанские выпускники 22 мая прощаются со школами. Праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку проходят практически во всех учебных заведениях столицы Татарстана. Исключение - гимназия № 175, где 11 мая 2021 года вооруженный дробовиком Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и работникам школы. Жертвами трагедии стали 9 человек, 7 из них - дети.

Учебный процесс для учащихся школы продолжился. Большинство классов перевели на дистанционку, а выпускников (86 девятиклассников и 28 одиннадцатиклассников) перевели на учебу в 174 школу. Для них выделили отдельный блок и постарались сделать все, чтобы дети спокойно доучились оставшуюся неделю.

По периметру школы дежурят полицейские, вход строго по пропускам. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

До последнего не было известно, как будет проходить последний звонок для выпускников 175 гимназии. Один из учеников 10 класса сообщил корреспонденту "КП-Казань", что все репетиции праздника отменили сразу после трагедии и вряд ли их попросят присутствовать на последнем звонке.

Перед последним звонком на Казань обрушился ливень, все мероприятия перенесли внутрь здания. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В итоге одиннадцатиклассники 175 гимназии простились со школьной порой в 174 школе. Из-за сильного дождя все праздничные мероприятия перенесли в актовый зал. По периметру школы дежурили полицейские, вход в учебное заведение - строго по спискам.

Пускают в учебное заведение не всех. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В соцсетях выпускники пока не делают много публикаций. Разве что на "сторриз" в Инстаграме одной из учениц появилось фото одиннадцатиклассников и подпись - "хоть не в родной школе, хотя бы с родными людьми".

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От "замкнутого мальчика" до психопата с автоматом: как Ильназ Галявиев превращался в убийцу детей

В детстве он был тихим и спокойным, но сильно изменился в последние месяцы перед трагедией. Мы восстановили биографию Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе №175 в Казани (подробнее)

"Я его люблю и без разницы какой он плохой": Как убийца детей в казанской школе становится кумиром девочек-подростков

По мнению психологов, причин может быть несколько, от желания выделиться из толпы до проблем в общении с родителями (подробнее)