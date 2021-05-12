Перед расстрелом в школе №175 в Казани Ильназ Галявиев пытался поджечь свою квартиру

Из-за информации о взрывном устройстве, перед обыском квартиры весь дом эвакуировали. Фото: Илья СТРЕБКОВ

19-летний Ильназ Галявиев жил в Казани отдельно от своих родителей. Те купили еще одну квартиру, но парень не захотел переезжать из старого жилья на улице Туганлык. В то утро – 11 мая 2021 года, перед тем как расстрелять детей в своей бывшей школе №175 в Казани и совершить там взрыв, 19-летний Ильназ Галявиев взял ружье, облил дверь в квартире селитрой, поджег ее и только после этого ушел.

Об этом правоохранителям стало известно лишь во время допроса парня, который после совершенного им сдался. При этом была информация о том, что в квартире может находиться взрывное устройство. Поэтому к ее обыску подошли со всеми возможными предосторожностями. Так, например, перед этим эвакуировали всех жильцов, а сам дом оцепили.

Жильцов не пускали в дом, пока шел обыск. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Только тогда полицейские и следователи зашли внутрь квартиры. Там они увидели ту самую подожженную Ильназом дверь.

- Поджечь он ее поджег, но при этом уходя закрыл за собой все окна и двери. Поэтому огню не хватило кислорода, чтобы распространиться дальше по квартире. Он так и затух на двери, - сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Он также отметил, что во время обыска в квартире Ильназа были найдены и изъяты несколько упаковок селитры, алюминиевая пудра, весы, часовой механизм и гвозди. То есть практически все компоненты для создания взрывного устройства.

Напомним, что одно такое парень уже собрал. Он подорвал его на входе в школу №175 утром 11 мая, куда пришел расстреливать детей. Он ворвался внутрь с ружьем наперевес. Оно было заряжено крупной картечью, предназначенной для охоты на крупную дичь. Первые выстрелы Ильназ произвел в 62-летнего вахтера, который пытался его остановить. Парень шел по коридорам некогда родной школы и стрелял во всех, кого видел. Так, смертельно были ранены две учительницы. Остальные педагоги закрылись с детьми в классах. Одни, спасаясь, прыгали в окна, другие прятались под партами. В результате устроенной Ильназом стрельбы погибли еще семь детей – учащиеся восьмого класса.

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