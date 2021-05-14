Стихийный мемориал около школы №175 в Казани, где были убиты дети: в магазинах закончились гвоздики

В ближайших со школой магазинах закончились гвоздики. Фото: Евгения БУБЛИК

В Казани тысячи людей продолжают приходить к школе №175, чтобы почтить память погибших при стрельбе детей и их учителей. Они оставляют у стихийного мемориала свечи, мягкие игрушки и цветы. Причем в таком количестве, что в расположенных рядом со школой магазинах закончились красные гвоздики. Да и другие цветы тоже на исходе.

При этом там перебоев с поставками нет. Но на ожидание каждой из них уходит от одних до двух суток. Опять же это касается только торговых точек возле школы, в цветочных магазинах других районов Казани нехватки не наблюдается.

Тем не менее, как рассказали корреспонденту "Комсмомолки" в одной из сети цветочных магазинов, они уже заказали новую партию. В целом же объем поставок у них увеличился примерно в три раза.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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