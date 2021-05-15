Рабочий, первым вставший на пути убийцы в школе в Казани: «Я так надеялся, что смогу остановить его»

Мулланур Мустафин с женой Альфией. Фото: Из личного архива

Новость о том, что 62-летний Мулланур Мустафин хоть был тяжело ранен, но выжил при стрельбе в школе №175 в Казани, для его семьи стало настоящим чудом. Сейчас мужчина проходит лечение в московской клинике. Состояние Мулланура Мустафина врачами оценивается как средней тяжести, но стабильное. При этом он смог в подробностях рассказать своим родным, что с ним произошло во время трагедии 11 мая. «Комсомолка» восстанавливает картину произошедшего вместе с его дочерью Тансылу Мустафиной.

- С утра его попросили что-то починить на территории школы. Он спустился на первый этаж. Стоял внутри, около дверей. Увидел, как снаружи, на парадной, какой-то незнакомец стреляет в молодую девушку (к слову, официальной информации об этом нигде не было – Ред.). Со словами: «Что вы делаете? Кто вы такой?», он направился в сторону дверей, - рассказала «Комсомолке» Тансылу.

Когда тот самый незнакомец – 19-летний Ильназ Галявиев, двинулся в сторону школы Мулланур Мустафин попытался удержать его, закрыв дверь. Молодой парень выстрелил из ружья сквозь нее. Мустафина картечью ранило в живот, он упал на пол и начал истекать кровью. В это время, по словам Мустафина, вахтерша нажала тревожную кнопку и спряталась. В этот момент Ильназ Галявиев уже зашел внутрь здания и попытался выстрелом добить Мустафина. Но видимо промахнулся, заряд картечи задел голову мужчины по касательной. Мулланур Мустафин лежа в собственной крови не смог подняться. Но он оставался в сознании и видел, как нападавший начал идти вглубь школы.

- Папа все время был в сознании, он помнит все, - говорит Тансылу Мутсафина. – Помнит, как все тело жгло, все болело. Как директор школы, несмотря на то, что нападавший еще был в здании, вышла к нему и сказала: «Держитесь, Мулланур абый, держитесь, я с вами». Потом уже вахтерша и повара столовой прибежали к нему.

Мулланур Мустафин, оставаясь в сознании, также видел, как Ильназ Галявиев с поднятыми верх руками выходил из школы сдаваться полицейским.

Спустя некоторое время раненого мужчину увезли в Горбольницу №7, где и прооперировали.

Позже, узнав о том, что погибли дети и педагоги, Мулланур Мустафин в слезах скажет: «Я так надеялся, что смогу остановить его».

В результате ЧП в школе Казани погибли семь детей и две учительницы.

Отметим, что супруга мужчины - Альфия Мустафина, так же работает в школе №175 учительницей. В то злополучное утро она вела урок на втором этаже учреждения. Услышав по громкоговорителю распоряжение директора, Альфия Мустафина закрыла дверь класса изнутри, отвела детей вглубь помещения. Она также пыталась сохранять среди детей тишину и спокойствие, когда в класс начал ломиться вооруженный Ильназ Галявиев. К счастью, дверь выдержала.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» женщина призналась, что из-за стресса до сих пор не может рассказывать о произошедшем.

По словам Тансылу Мутсафиной, их семья сейчас больше всего нуждается именно в психологической помощи. Также они все ждут возвращения отца домой. Дальнейшее восстановление здоровья мужчины зависит от его организма.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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