Делом о стрельбе в школе №175 в Казани занялся Александр Избенко, который расследовал авиакатастрофу под Петрозаводском и взрыв самолета над Египтом

При стрельбе в школе Казани погибли семь детей и две учительницы.

Расследование нападения на школу №175 в Казани продолжается, но теперь группой следователей руководит полковник Александр Избенко. Его прислали из Москвы, чтобы он принял дела у Александра Нерюпова.

Известие об этой замене пришло на фоне скандала с переводом ряда школьников из пострадавших в свидетели.

Чем же известен новый следователь по делу Галявиева? Александр Избенко известен по громким и резонансным преступлениям. Среди них - расследование авиакатастрофы в 2011 году под Петрозаводском. Там во время падения самолета Ту-134 погибли 47 человек - 43 пассажира и девять членов экипажа.

Также Избенко руководил расследованием трагедию с самолетом Airbus А321, который был взорван в небе над Египтом в октябре 2015 года. Тогда погибли 225 человек - 217 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря проведенному Александром Избенко расследованию, уголовное дело пополнилось статьями "Террористический акт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств". Теперь же он занимается стрельбой в школе №175 в Казани.

Напомним, она произошла утром 11 мая 2021 года. Ее устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.