Восьмерых пострадавших при стрельбе в школе Казани доставили в Москву на самолете МЧС

Воздушное судно оборудовано специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших. Фото: МЧС Татарстана

В эту среду, 12 мая, самолет Ил-76 МЧС России со специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших, доставил в Москву раненых при стрельбе в школе №175 в Казани – пять детей и трех взрослых. Отметим, решение о их транспортировке в столичные больницы было принято на консилиуме врачей.

В результате трагедии погибли семь школьников и две учительницы. Еще 23 человека пострадали – это 20 детей и трое взрослых.

- На протяжении полета пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, «ЦМК Минздрава России», а также психологи, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. 19-летнего Ильназв Галявиева, вооруженного ружьем, на входе пытался остановить 62-летний вахтер. Он был ранен. Также Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям.