"Знает, что семеро ее учеников мертвы. А кто - мы пока не говорим": Учительница, пытавшаяся остановить убийцу в Казани, в больнице спрашивает о детях

У Диляры Галиуллиной выстрелами были ранены обе руки. Они сильно повреждены, требуется не одна операция. Фото: Из личного архива

В то злосчастное утро 11 мая классная руководительница 8 "А" Диляра Галиуллина проводила у ребят урок татарского языка. По словам коллег, увидев в школе Ильназа Галявиева с ружьем, она попыталась задержать его – хотела бросить в него горшок с цветком. Однако это не остановило Галявиева, он дважды выстрелил в учительницу.

В семье Диляры Галиуллиной первой о произошедшем узнала ее дочь. Не дозвонившись до матери, она тут же сообщила все отцу. Азат Галиуллин сразу побежал к школе №175.

- Дойдя до места, начал искать жену – никто ничего сказать не смог. В отчаянии я позвонил знакомому из «скорой помощи», он помог найти мою жену, - вспоминает муж пострадавшей.

Узнав о произошедшем родственники детей и учителей, тут же побежали к школе.

Диляра преподает с 1997 года. На протяжении последних четырех лет трудится в школе №175. Как отметили ее близкие, за годы работы она сильно привыкла к ученикам и коллективу.

- Когда недалеко от нашего дома открыли 180-ю гимназию, мы перевели туда сына. Я и жене предлагал туда перевестись, но она отказалась, сказала, что очень любит своих учеников, что они у нее хорошие, - вспоминает супруг Диляры Галиуллиной

Во время стрельбы у учительницы были ранены обе руки. Они сильно повреждены, особенно правая – в ней была раздроблена кость и разорваны мышцы. В Казани Галиуллиной сделали операцию и установили аппараты Илизарова.

- Перед перевозкой в Москву нас пустили к жене. Она спросила про детей. Знает, что семеро мертвы. А кто именно умер, мы ей сообщать не стали, - отметил муж.

Диляра с мужем воспитывают двоих детей: дочери – 17, а сыну 12 лет. 22 мая семья собиралась отметить день рождения матери.

По словам Азата Галиуллина, классная руководительница 8 "А" – женщина очень справедливая и отзывчивая. Рвалась помочь людям, даже увидев объявления по сбору средств больным. Именно поэтому ее супруга и возмутили комментарии в интернете:

"В социальных сетях такое пишут! Осуждают мою жену, мол, куда смотрела классная руководительница. Кто же знал, что туда заявится преступник? Думают, ей самой легко? Помимо физической боли, она сильно переживает за смерть своих учеников"

Сейчас семья и близкие Галиуллиных ждут выздоровления и возвращения Диляры домой. По сообщениям врачей, ей предстоит ряд операций, в том числе по установке пластикового протеза вместо поврежденной кости руки.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.