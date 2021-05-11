Стрельба в школе №175 в Казани 11 мая 2021: врачи показали извлеченную из ран детей картечь

Такими огромными металлическими шариками были начинены патроны стрелка. Фото: скриншот с видео

В этот вторник в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минздрава России Михаил Мурашко посетили в больницах пострадавших при стрельбе в школе №175. Врачи показали извлеченную из ран детей картечь - это огромные металлические шарики.

- Такой сильный взрыв был, - пожаловался Рустаму Минниханову один из детей, когда тот навестил его в палате. Ребенок, спасаясь, выпрыгнул из окна на первом этаже и сломал ногу.

Отметим, что правительство Татарстана выплатит семьям погибших (по официальным данным – это семь детей и две учительницы) по одному миллиону рублей. Также по 400 тысяч рублей получат те, кто получил ранения тяжелой и средней тяжести, а по 200 тысяч те, кто получил ранения легкой степени.

- Все выплаты, похороны - все эти вопросы берем на себя. Работа организована, мне постоянно докладывают. В школе находится наш вице-премьер. Мы еще раз всё проверим, обойдем каждую семью, – отметил Рустам Минниханов.

По его словам, поручено проверить все школы и детские сады на предмет требований безопасности. МВД и Росгвардия взяли учебные заведения на особый контроль. 12 мая объявлен в Татарстане днем траура. Также в эту среду во всех школах Казани отменили уроки – там пройдут проверки.

Напомним, утром 11 мая 2021 года в школу №175 зашел ее бывший ученик – 19-летний Ильназ Галявиев. При себе у него было ружье. Пытавшийся остановить парня вахтер был ранен. После выстрелов в школе прогремел взрыв. Спасаясь, некоторые дети выпрыгивали из окон. Другие вместе с учителями закрылись в классах и прятались под партами. Они сидели там, пока не пришли полицейские и не сообщили, что все закончилось и стрелок задержан. В больницу доставили 21 человека, в том числе и 18 детей.