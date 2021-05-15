Охрану в школе, где будут учиться дети из гимназии №175 после стрельбы в Казани, усилили бойцами Росгвардии

Также в этой школе безопасность обеспечивают сотрудники ЧОПа, стоят металлорамки и видеокамеры. Фото: rosguard.gov.ru

В этот понедельник, 17 мая, старшеклассники из гимназии №175, где произошла стрельба, приступят к урокам. Пока их учебное заведение ремонтируют после взрыва, детей перевели на очное обучение в школу №174 на улице Бигичева.

Там в свою очередь, решили усилить охрану, причем за счет бойцов Росгвардии. И это при том, что безопасность в школе обеспечивают нанятые сотрудники ЧОПа. Также там имеется система видеонаблюдения, камеры которой следят, в том числе, и за происходящим снаружи здания.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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