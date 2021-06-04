Отец организатора стрельбы в школе №175 в Казани: «От Ильназа я не отказываюсь, как я могу?»

Сейчас молодой человек сидит в одиночной камере и дожидается психолого-психиатрической экспертизы, которую должны провести в Москве. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Стало известно, что происходит вокруг семьи 19-летнего Ильназа Галявиева, который организовал стрельбу в школе №175 в Казани. Как рассказал его отец – Ринат, с момента задержания сына он с ним так и не виделся.

- Следователи говорят, что пока его в Москву на экспертизу не отвезут, с ним нельзя будет увидеться. От Ильназа я не отказываюсь, как я могу? Отец же. Следователи нам ничего не объясняют. Защиту нам никакую не предоставляли, охрану не выделили. Вот придут сегодня и убьют, кто захочет, - цитирует мужчину Baza.

По словам Рината Галявиева, до этого особых странностей за Ильназом не наблюдалось. Разве что с Нового года он стал агрессивным. И то это максимум выражалось хлопаньем дверью. Постепенно уровень агрессии рос. В семье до сих пор не могут понять, чем это было вызвано. При этом родные знали, что у Ильназа имеется заболевание головного мозга.

- Узнали, когда сын еще в школе учился. Он тогда на сильные головные боли жаловался. Что я сказал бы сыну при встрече? Очень хочется увидеться, сказал бы ему пару слов «ласковых», поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один, - говорит сейчас отец Ильназа.

По словам мужчины, его жена до сих пор находится в глубоком стрессе – не встает с кровати. Другой сын из-за угроз в соцсетях ушел на домашнее обучение. Сама семья, как выяснила «Комсомолка», продолжает скрываться. Телефоны недоступны, соседи их не видят, квартира закрыта.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.