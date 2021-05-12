Стал агрессивным и вспыльчивым: у устроившего стрельбу в школе №175 в Казани Ильназа Галявиева нашли заболевание мозга

На первом допросе молодой человек начал утверждать, что осознал себя богом и всех ненавидит. Фото: СОЦСЕТИ

Как установили следователи у 19-летнего Ильназа Галявиева обнаружили заболевание головного мозга. Устроивший стрельбу в школе №175 в Казани еще в прошлом году обращался к врачам за помощью из-за сильной головной боли.

- С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, - отметили в Следственном комитете России.

При этом, как было установлено, Ильназ Галявиев на учетах у психиатра и нарколога не состоял. По уголовному делу о массовом убийстве в Казани уже назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. Во время допроса он заявил, что осознал себя богом и всех ненавидит.