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Общество10 июня 2021 12:02

В Казани сотрудникам школы №175, где произошла стрельба, выдадут сертификаты на медпомощь

Речь идет только о тех работниках, которые находились в учебном заведении во время ЧП
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Сертификаты на 100 тысяч рублей каждый получат 64 человека.

Сертификаты на 100 тысяч рублей каждый получат 64 человека.

Один из татарстанских банков выдаст 64 сотрудникам казанской школы №175, которые находились в ней во время стрельбы, сертификаты на медпомощь. Каждому по 100 тысяч рублей. Об этом сегодня, 10 июня, во время брифинга сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, данные сертификаты позволят получить как лечение, так медосмотр в медицинском центре, расположенном на территории Республиканской клинической больницы в Казани.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.