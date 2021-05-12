«Очень большое горе в нашей семье»: В Татарстане похоронили погибших в ходе стрельбы в школе №175

Дети были дружны в классе, похоронить их решили вместе. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Погибшие при стрельбе в школе Казани Амир Шайхутдинов, Ильзия Нигматуллина и Дамир Гайнутдинов всегда были дружны, жили неподалеку, учились в одном классе, том самом 8 "А", ученики которого и попали под обстрел 19-летнего Ильназа Галявиева. Похоронить детей решили также вместе, их могилы стоят рядом, будто дети по-прежнему в одном классе, за одной партой.

В последний путь детей проводили родители, родственники и близкие друзья семей. Процессии проходили в узком кругу и тишине: собравшиеся прочитали совместные молитвы и почтили память детей.

Родители от комментариев отказывались, на их глазах были слезы. Об одном из погибших рассказал друг Гайнутдиновых:

– В семье было двое детей, еще есть старшая дочь. Дамир был стеснительным и спокойным мальчиком, хорошо учился и радовал отца и мать. Я считаю, что человеку, который совершил такое страшное преступление перед большим мусульманским праздником, не будет хорошо нигде.

Троих детей похоронили рядом на Мусульманском кладбище Казани Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Сестра бабушки Дамира одна из первых в семье узнала о происходящем, об этом ей сообщили в школьном чате внука.

– Как только я прочитала о событиях, тут же написала сестре. Потом увидела фотографию окровавленных тел, которые лежали в классе, и была в ужасе. Позже Дамира опознали по кроссовкам. Каждый из погибших детей был прекрасным человеком, ведь они учились не в простой школе, а гимназии. Дамира родители воспитали дисциплинированным и хорошим человеком, – рассказала родственница погибшего.Похороны Амира Зарипова, еще одного погибшего в ходе стрельбы, прошли в родной деревне мальчика Большие Ковали Высокогорского района Татарстана. Его мама работала учителем татарского языка и литературы в гимназии №175, ее ученики показывали хорошие успехи в учебе и занимали призовые места в олимпиадах. Во время стрельбы женщина успела вывести свой класс и спасти детей.

Прощание с Амиром Зариповым прошло в селе Большие Ковали Высокогорного района Фото: СОЦСЕТИ

Двоюродный дядя Амира рассказал, что погибший мальчик был светлым и образованным: «Его даже часто показывали по телевизору, он читал стихи».

В деревне Старый Арыш Рыбно-Слободского района похоронили Алису Гарифуллину. Она была единственным ребенком в семье и училась в 8 «А» классе 175 гимназии. Проститься с девочкой пришли десятки жителей деревни и ближайших поселений, около 170 человек. Носилки с погибшей несли юнармейцы.

Сегодня также простились с учительницей начальных классов Венерой Айзатовой и педагогом английского языка Эльвирой Игнатьевой Фото: Евгения БУБЛИК

26-летняя Эльвира Игнатьева являлась выпускницей Казанского университета и трудилась в стенах гимназии на протяжении четырех лет до сегодняшнего трагического утра. Молодая учительница подавала большие надежды, к примеру, в 2018 году становилась призером конкурса «Учитель года».

По словам очевидцев трагедии, она оттолкнула ребенка как можно дальше от стрелка и фактически закрыла его собой школьника. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным.

55-летнюю учительницу начальных классов Венеру Айзатову похоронили в Казани на Мусульманском кладбище.

- Она была открытой ко всем, вне зависимости от национальности, религии, она помогала с учебой всем, ученики могли приходить домой к ней на дополнительные занятия, если что-то не получалось, - рассказал "Комсомолке" бывший ученик погибшей Ильхруз Обломов.

Еще двоих погибших школьников похоронили на кладбищах Казани. Напомним, что президент республики отметил, что все расходы, связанные с похоронами детей, берут на себя власти Татарстана.

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