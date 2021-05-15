Дети вели себя словно взрослые: как в Казани врачи спасали школьников раненых при стрельбе 11 мая 2021

Некоторых детей одновременно оперировали по нескольку хирургов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) и Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в тот день объединились ради спасения детей. Когда медикам сообщили, что скоро поступит много пострадавших, они и не думали, что это будут маленькие школьники с огнестрельными ранениями.

До их поступления в ДРКБ в считанные минуты были сформированы десятки медицинских бригад – от хирургов до медсестер. Прибывшие на помощь врачи из РКБ привезли с собой дополнительное операционное оборудование.

Машины «скорой помощи» начали привозить пострадавших, большая часть которых – дети. От места трагедии до ДРКБ доезжали максимально быстро. По пути фельдшеры сообщали врачам всю необходимую информацию. Благодаря, в том числе и этому, на помощь были вовремя вызваны узкие специалисты.

Вскоре в больницу стали приезжать обеспокоенные родители пострадавших детей. Дальше приемного отделения их не пустили. Со взрослыми начали работать психологи.

По пути в больницу фельдшеры "скорой помощи" сообщали врачам в больнице всю необходимую информацию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В это время хирурги спасли жизнь и здоровье раненых школьников. Так, одним из первых на операционном столе оказался мальчик с огнестрельными ранениями рук и ног. С похожими ранениями рядом врачи работали с девочкой. Одновременно было задействовано шесть операционных.

Из ран детей врачи вытаскивали картечь. По их словам, она опаснее, чем дробь. Были также и осколки от взрыва. И если крупные частицы удалось убрать сразу, мелкие все еще оставались в организме. Их было решено извлечь уже потом и постепенно. А пока надо было начинать помогать другому пострадавшему ребенку.

Среди них был мальчик, которому осколки от взрыва переломали нижнюю часть бедра. Несмотря на сложность травмы, хирургам удалось спасти ногу школьнику – ампутации не понадобилось.

Другой ученик – 14-летний мальчик, получил ранение картечью в грудь. Он выжил. У ребенка оказалось повреждено правое легкое. После операции в Казани его, вместе с четырьмя другими детьми, увезли на самолете в Москву.

Также поступили дети с переломами, в том числе, костей таза и позвоночника. Спасаясь, они выпрыгивали из окон третьего этажа школы и падали на асфальт. Одного такого пациента одновременно оперировали пять хирургов.

Как вспоминают врачи, дети, получившие травмы после падения с высоты, находились в сознании и вели себя словно взрослые, никто не плакал, хоть и руки у них дрожали.

Казанские хирурги работали в операционных без отдыха почти шесть часов. А после этого врачи неусыпно следили за детьми в течение двух суток, пока их состояние хоть как-то не стабилизировалось.

Отметим, что затем на общем консилиуме с коллегами из федеральных медцентров они приняли решение о транспортировке пяти детей на лечение в Москву. Сейчас в ДРКБ Казани остаются 15 детей, один из них обратился за помощью недавно – у мальчика сильнейший стресс.

Подавляющее большинство погибших и пострадавших при стрельбе в школе - это именно дети.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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