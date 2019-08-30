2019-08-30T12:32:03+03:00
Общество

“Кто-то помогал морально, кто-то - финансово”: больная раком мать-одиночка из Казани нашла для своего сына няню

Она согласилась помогать семье бесплатно
Алина ГАБДУЛИНА
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Отец Амира пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременнаОтец Амира пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременнаФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Совсем недавно больная раком мать-одиночка из Казань Айгуль Фазыйлова опубликовала очередной крик о помощи. Она рассказала, что ее сына-первоклассника Амира некому водить в школу. Сама женщина 5 сентября ложится в больницу, чтобы пройти очередной курс химиотерапии. Состояние ее здоровья становится все хуже и хуже. Поиски няни в интернете женщине не помогли - все просили неподъемные для нее деньги за работу.

А Айгуль нужно было немного - отводить мальчика в школу к 8 утра и забирать его в 11.00. Многочисленные подписчики женщины тогда предложили ей материальную помощь. А некоторые и вовсе предложили следить за Амиром бесплатно.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

И вот, 30 августа, Айгуль призналась, что няня для Амира найдена. И помогать семье она согласилась совершенно бесплатно.

- Хочу сообщить вам радостную новость. Мы нашли для Амира няню. Бесплатно! Спасибо еще раз вам, мои родные, за оказанную помощь! Кто-то помогал морально, кто-то - финансово, - написала на свой соцстранице Айгуль.

Напомним, это уже не первый раз, когда люди помогают Айгуль Фазыйловой. Так, женщина признавалась в том, что ее пенсии не хватает на покупку учебников, формы и канцелярии для Амира. Тогда люди помогли ей и собрали мальчика в школу своими силами.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

А еще раньше семье помог президент Татарстана Рустам Минниханов. Он распорядился оплатить мальчику детсад, школу, квартплату и даже занятия в секции по футболу.

Ведь кроме как у посторонних людей, помощи в воспитании и содержании сына Айгуль искать негде. Отец Амира пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Уже после рождения ребенка Фазыйлова узнала о своем страшном диагнозе – рак груди. Сейчас же метастазы появились и в головном мозге женщины.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Именно беспокойство за будущее мальчика заставило всю Россию говорить об истории Айгуль Фазыйловой. В начале 2019 года она на федеральном канале объявила, что ищет для Амира приемную семью, которая бы взяла на себя ответственность за воспитание мальчика после ее смерти. Когда история получила общественный резонанс, опеку над Амиром разрешили взять 67-летней тете Айгуль - Рахиле Зайнуллиной.

Однако в апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына.

Несмотря на все трудности, Айгуль продолжает посвящать все свободное время сыну. Она даже свозила его в Адлер на майские каникулы. Эта поездка, правда, не обошлась без последствий для организма больной женщины. После отдыха на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые ей приходилось делать себе самостоятельно.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Отметим, что именно Амир является одной из причин, по которой Айгуль продолжает называть себя по-настоящему счастливой женщиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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