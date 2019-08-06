"Мы купили все, что нужно": люди помогли больной раком матери-одиночке из Казани собрать сына в школу

В семье больной раком матери-одиночки из Казани Айгуль Фазыйловой второй праздник за неделю. Если вчера, 5 августа, ее сын Амир отметил свое 7-летие, то сегодня женщина заявила, что мальчик обеспечен всем необходимым для школы.

Напомним, в сентябре мальчик пойдет в первый класс, но пенсия Айгуль не позволяла ей помочь сыну и приобрести всю необходимую форму, книги и канцелярские принадлежности.Тогда женщине пришлось обратиться за помощью к незнакомым людям. На своей соцстранице она описала проблему, и десятки неравнодушных интернет-пользователей откликнулись.

- Спасибо, что поддержали меня в трудное время. Для меня было бесценно ваше внимание и помощь! Приятно знать, что есть добрые люди, которые надут желание и время помочь! Хочется принести вам свои искренние слова благодарности. Благодаря вам мы купили все, что нам нужно к школе! Мое солнышко полностью готов к школе! – написала в соцсетях Айгуль.

Фото: instagram.com/aafazylova

Сделать все возможное, чтобы Амир был счастлив – главная цель Айгуль. Ведь она воспитывает его одна. Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Уже после рождения сына Айгуль узнала о своем страшном диагнозе – рак груди. Сейчас же метастазы появились и в головном мозге женщины.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына. И это при том, что в случае смерти матери опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной.

Фото: instagram.com/aafazylova

Несмотря на это, Айгуль продолжает посвящать все свободное время сыну. Она даже свозила его в Адлер на майские каникулы. Эта поездка не обошлась без последствий для ее организма. После отдыха на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые ей приходилось делать себе самостоятельно.

Амир – самая главная из причин, которые заставляют Айгуль улыбаться, бороться и называть себя по-настоящему счастливой женщиной.