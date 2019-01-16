Больная раком жительница Татарстана ищет новую семью для своего сына

В Казанском хосписе находится 30-летняя местная жительница Айгуль Фазыйлова. Женщина обратилась на всю страну через телепрограмму «Прямой эфир» с просьбой найти для своего шестилетнего сына Амира новую маму.

Страшная болезнь не позволит женщине долго оставаться с сыном – у Айгуль рак груди, уже 4-я стадия. Лечение, которое она проходила с 2015 года, не помогло – метастазы распространились по всему телу и голове.

Сейчас для женщины основная цель – найти новую семью для единственного сына. Сколько ей осталось радоваться жизни и общению со своим ребенком, женщина не знает. Но боль от неизбежности расставания навсегда перекрывает тревога за будущее мальчика – с кем он останется, выросший в любви и заботе рядом с ней?

Фото: личный архив героя публикации.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Айгуль жила в Нурлате вместе с отчимом и мамой. Последняя в 2012 году умерла от рака груди. Отношения между Айгуль и отчимом не задались, но крышу над головой она все же имела.

Случилось так, что вскоре после смерти мамы женщина родила сына Амира. Но отец мальчика исчез после того, как узнал о беременности свой подруги. Вопрос об аборте не стоял – Айгуль и думать не могла о том, что можно избавиться от еще нерожденного человечка.

Фото: личный архив героя публикации.

Когда мальчику исполнилось 16 месяцев, страшный диагноз - рак груди, поставили самой Айгуль. Отчим почти сразу собрал их с сыном вещи и выставил за дверь. Женщина, перенесшая операцию по удалению груди, скиталась по знакомым, перебиваясь случайными заработками – кирпичи разгружала, в магазине работала.

Айгуль приютила в Казани тетя. К этому времени заболевание женщины переросло в 4 стадию. Метастазы проникли по всему телу и в голове. Понимая, что шансов на выздоровление нет, женщина все свое свободное время дарит сыну.

С КЕМ ОСТАНЕТСЯ АМИР?

Женщина понимает, что после ее ухода сын может оказаться в детдоме - ближайших родственников у нее мало, тетя, у которой они сейчас живут, в таком возрасте, что в опеке над мальчиков-дошкольником ей могут отказать – пенсионерке 67 лет. На отца Амира нет никакой надежды – он живет свой жизнью, и сыном никогда не интересовался.

Фото: личный архив героя публикации.

Рассказывая о своем мальчике, Айгуль светится от гордости, показывает снимки с прогулок по Казани. Вспоминает, как однажды удивилась – сын вдруг начал целовать ее ноги. Оказалось, мальчик увидел какую-то программу по телевизору, где сказали: дети находятся у ног родителей, которые словно крыша для них в этом мире, и надо быть благодарными им за это, ноги целовать. Мальчик буквально воспринял эти слова, и проявил свою нежность.

Сейчас маленькая семья живет только на пенсию Айгуль. Но этих денег катастрофически не хватает. Женщина не откажется от помощи в виде продуктов, она также нуждается в медицинских препаратах и пятикубовых шприцах. Об этом в группе помощи написали от ее имени доверенные лица – женщина уже не в силах сама пользоваться компьютером: после операции и 21 курса лучевой терапии организм Айгуль ослаблен и она постоянно испытывает боли.

Фото: личный архив героя публикации.

Женщина до последнего борется за свою жизнь, надеется увидеть выпускной в детсаду Амира и отвести его в школу в первый раз.

- Мне бы хотелось, чтобы сейчас откликнулись отзывчивые люди, которые смогут взять опеку над нами с Амиром, - не смеет мечтать о большем Айгуль. – Сын вырос в любви и заботе, если после моего ухода ему придется переехать в детдом, то он может замкнуться и это принесет ему непоправимый вред. Я, как мать, очень переживаю за то, что с ним будет без меня. Поэтому ищу уже сейчас для Амира семью, которая сможет обогреть его и вырастить хорошим и счастливым человеком.