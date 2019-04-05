«Она сама не осознает этого»: директор казанского хосписа признался, что у больной раком матери-одиночки Айгуль Фазыйловой нет шанса выздороветь

История матери-одиночки, которая больна раком груди 4 степени, тронула сердца, как жителей России, так и жителей зарубежья, еще в конце января. Стало известно, что после того, как Айгуль со слезами на глазах просила помочь ей в поисках новых родителей для ее 6-летнего Амира, в редакцию телепрограммы «Прямой эфир» поступило более полумиллиона звонков и сообщений.

Фото: instagram.com/aafazylova

На соцстраницах Айгуль ежедневно появляются все новые и новые сообщения от неравнодушных людей, которые буквально умоляют ее не сдаваться, верить в чудо, излечение и светлое будущее рядом с сыном.

Однако более знающий человек – директор казанского хосписа, в котором лежит Айгуль, Владимир Вавилов в эфире «Прямого эфира» признался, что шансов у женщины нет. Он назвал удивительным тот факт, что женщина до сих пор жива.

- Айгуль к нам поступила в очень тяжелом состоянии. Я с ней сам говорил, что, увы, точка невозврата прошла, медики сделали все возможное. Но есть те этапы заболевания, которые уже не вылечить. У Айгуль, к сожалению, все может случиться резко. Она сама не осознает этого. Вроде вот смотрим: красивая и все такое. Но она была свидетелем того, как вместе сидят и пьют чай молодые девушки, а потом резко ухудшается состояние и все – летальный исход, - рассказывает Владимир.

Фото: Прямой эфир

Свою позицию Вавилов объясняет тем, что метастазы затронули весь организм Айгуль. В связи с такими прогнозами, Владимир считает правильным поиск семьи, в которой после смерти матери смог бы жить Амир.

- Я и сам всегда говорю, что надо успеть закончить все земные дела, надо успеть все доделать. Но тут ситуация такая, что Айгуль с ребенком надо в патронажную семью вместе взять, чтобы на была до конца со своим ребенком. Это трудно, это больно, но это принять надо, - считает директор казанского хосписа.

Напомним, что, несмотря на то, что опеку над 6-летним сыном Айгуль Фазыйловой разрешили взять ее 67-летей тете Рахиле Зайнуллиной, мальчик все-таки может попасть в приемную семью. Об этом сообщила сама Айгуль, отметив, что сделает это лишь в том случае, если решит, что это будет лучше для сына.

Фото: instagram.com/aafazylova

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