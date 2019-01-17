Президент Татарстана поручил оплатить детсад для мальчика, чья мать больна раком

История о том, с какими проблемами столкнулась 30-летняя Айгуль Фазыйлова, больная раком груди - 4 стадия, о которой написала «КП-Казань», получила свое продолжение.

Напомним, женщина находится в казанском хосписе и очень переживает за своего единственного сына – шестилетний Амир в случае ее ухода из жизни может попасть в детдом. Мать бы была спокойна, если бы ребенок остался с ее тетей, но женщине 67 лет. Из-за возраста ей могут одобрить опеку над мальчиком.

В итоге ситуацию под контроль взяли в правительстве Татарстана. Президент республики Рустам Минниханов поручил оплатить детсад для Амира до конца года, пока он ходит в него. В сентябре мальчик должен пойти в первый класс, и сама Айгуль надеется, что успеет увидеть это радостное для него событие. Кроме того, решается вопрос о компенсации оплаты съемной квартиры, в которой сейчас живет маленькая семья.

Идет выяснение и других моментов, которые могут оказаться существенными для Фазыйловых. Один из них - на каком основании женщина и ее маленький сын оказались без жилья.

Также вопросами Айгуль и Амира Фазыйловых занимается детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина. По ее словам, пока вопрос о передаче мальчика в приемную семью не стоит.

- Ни в коем случае речь не может идти о поиске каких-то замещающих родителей, пока жива мама, - заявляет Удачина.

Омбудсмен разъясняет, что на самом деле у мамы нет такого намерения в настоящее время передать кому-то ребенка на воспитание. Да и российским законодательством предусмотрено, что родитель при жизни имеет право определить только, кому бы он хотел доверить воспитание своего ребенка после смерти.

Айгуль надеется, что успеет увидеть, как ее сын пойдет в первый класс.Фото: из личного архива героя публикации.

Тем временем, как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации, желание взять опеку над мальчиком уже изъявили десятки жителей Татарстана и России.