2019-02-26T12:45:01+03:00
Общество

Больная раком жительница Казани, искавшая приемную семью для своего сына, согласилась на новый этап лечения

Оно должно помочь замедлить рост метастазов, которые уже достигли легких и головного мозга [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: instagram.com/aafazylovaФото: instagram.com/aafazylova
Изменить размер текста:

История 30-летней жительницы Казани Айгуль Фазыйловой в начале 2019 года не оставила равнодушной почти никого. Женщина с 4 стадией рака груди большую часть своего времени проводит в городском хосписе.

Метастазы уже достигли легких и головного мозга. Однако, несмотря на это, она страшится не своей смерти, а того, что может стать с ее сыном – 6-летним Амиром. У мальчика ведь нет отца, он бросил Айгуль, когда она была беременна.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

В январе Айгуль даже искала приемную семью для своего сына. Но, когда история получила общественный резонанс, опеку над мальчиком позволили взять его 67-летней тете. А правительство Татарстана выделило деньги на обучение Амира и аренду квартиры, в которой он мог бы жить с мамой. Лишь решив все эти проблемы, Айгуль нашла в себе силы не сдаться и продолжить лечение.

- Эта неделя была крайне загруженная и нервная. Ежедневно больница! Устала! В тоже время эти дни были очень важные, ведь после череды консультации, сомнений и переживаний, я наконец-то начала новое лечение. Решение о его проведении было принято непосредственно врачами, чтобы попробовать замедлить рост метастаз, - рассказывает Айгуль на своей соцстранице.

Далее она уточнила, что уже прошла лучевую терапию, но спустя два дня ее состояние резко ухудшилось: началась тошнота, а также боли в области шеи и позвонка. Также 24 февраля женщине поставили капельницу на кости. Однако это все лишь начало нового пути к продлению жизни и Айгуль очень благодарна всем, кто морально проходит его вместе с ней.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане за 200 тысяч рублей продают льва из автомобильных покрышек
"Денег нет": мэр Казани дал понять, что льготных проездных студентам ждать не стоит
ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов
В Казани хотят построить башню «Тюбетей Tower» за 350 миллионов рублей
Три района Казани 27 февраля останутся без света
За 2018 год цена на жилье в новостройках Казани выросла на 19%
Минсельхозпрод Татарстана: цены на хлеб в республике не повысятся
Мэр Набережных Челнов просит больше власти для борьбы с алкомаркетами
В Татарстане автобус полный людей попал в ДТП: два человека пострадали
"Давайте мечтать": Мэр Казани хочет сделать проезд в общественном транспорте бесплатным
Аэропорт "Казань" начал обслуживать пассажиров с электронными талонами на посадку
Это даже не "Аргентина-Ямайка": "Ак Барс" с треском проиграл "Авангарду" в первом матче плей-офф
В Казани приставы закрыли опасный торговый центр
В Чувашии под угрозой затопления 9 сел и деревень