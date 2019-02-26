Больная раком жительница Казани, искавшая приемную семью для своего сына, согласилась на новый этап лечения

История 30-летней жительницы Казани Айгуль Фазыйловой в начале 2019 года не оставила равнодушной почти никого. Женщина с 4 стадией рака груди большую часть своего времени проводит в городском хосписе.

Метастазы уже достигли легких и головного мозга. Однако, несмотря на это, она страшится не своей смерти, а того, что может стать с ее сыном – 6-летним Амиром. У мальчика ведь нет отца, он бросил Айгуль, когда она была беременна.

Фото: instagram.com/aafazylova

В январе Айгуль даже искала приемную семью для своего сына. Но, когда история получила общественный резонанс, опеку над мальчиком позволили взять его 67-летней тете. А правительство Татарстана выделило деньги на обучение Амира и аренду квартиры, в которой он мог бы жить с мамой. Лишь решив все эти проблемы, Айгуль нашла в себе силы не сдаться и продолжить лечение.

- Эта неделя была крайне загруженная и нервная. Ежедневно больница! Устала! В тоже время эти дни были очень важные, ведь после череды консультации, сомнений и переживаний, я наконец-то начала новое лечение. Решение о его проведении было принято непосредственно врачами, чтобы попробовать замедлить рост метастаз, - рассказывает Айгуль на своей соцстранице.

Далее она уточнила, что уже прошла лучевую терапию, но спустя два дня ее состояние резко ухудшилось: началась тошнота, а также боли в области шеи и позвонка. Также 24 февраля женщине поставили капельницу на кости. Однако это все лишь начало нового пути к продлению жизни и Айгуль очень благодарна всем, кто морально проходит его вместе с ней.