«Метастазы выросли»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова рассказала о результатах проведенных исследований

30-летняя жительница Казани Айгуль Фазыйлова уже несколько месяцев упорно борется с четвертой стадией рака груди. Однако врачи лишь разводят руками, говоря, что шансов выздороветь у женщины нет. Директор городского хосписа Владимир Вавилов говорил, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для ее 6-летнего сына Амира. Ранее опеку над ним взяла 67-летняя тетя Айгуль – Рахиля Зайнуллина, а президент Татарстана Рустам Минниханов оплатил семье квартплату, детский сад и кружок по футболу.

- Прошла обследование. Результаты не утешительны. Метастазы выросли. В головном мозге в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли на 1,3,4 миллиметров, и появилась в правой верхнечелюстной пазухе киста 25x15 миллиметров. Метастазы в лёгких стали меньше на 10 миллиметров, в печени без изменения, в костях множественное очаговое поражение костей, новые очаги в видимых отделах костей таза. Вот такие результаты МРТ и компьютерной томографии. Чувствую себя нормально, руки не отпускаю, - призналась Айгуль на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova/

Напомним, не отчаивалась Айгуль и раньше. Она до сих пор проводит много времени с сыном, встречается с подругами и даже признается, что по-настоящему счастлива.

Сейчас химиотерапевт Айгуль находится в отпуске. Женщина ждет его, чтобы продолжить свое дальнейшее лечение.