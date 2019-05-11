2019-05-11T12:13:31+03:00
Общество

«Метастазы выросли»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова рассказала о результатах проведенных исследований

На данный момент химиотерапевт женщины в отпуске
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: instagram.com/aafazylova/Фото: instagram.com/aafazylova/
Изменить размер текста:

30-летняя жительница Казани Айгуль Фазыйлова уже несколько месяцев упорно борется с четвертой стадией рака груди. Однако врачи лишь разводят руками, говоря, что шансов выздороветь у женщины нет. Директор городского хосписа Владимир Вавилов говорил, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для ее 6-летнего сына Амира. Ранее опеку над ним взяла 67-летняя тетя Айгуль – Рахиля Зайнуллина, а президент Татарстана Рустам Минниханов оплатил семье квартплату, детский сад и кружок по футболу.

- Прошла обследование. Результаты не утешительны. Метастазы выросли. В головном мозге в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли на 1,3,4 миллиметров, и появилась в правой верхнечелюстной пазухе киста 25x15 миллиметров. Метастазы в лёгких стали меньше на 10 миллиметров, в печени без изменения, в костях множественное очаговое поражение костей, новые очаги в видимых отделах костей таза. Вот такие результаты МРТ и компьютерной томографии. Чувствую себя нормально, руки не отпускаю, - призналась Айгуль на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova/

Фото: instagram.com/aafazylova/

Напомним, не отчаивалась Айгуль и раньше. Она до сих пор проводит много времени с сыном, встречается с подругами и даже признается, что по-настоящему счастлива.

Сейчас химиотерапевт Айгуль находится в отпуске. Женщина ждет его, чтобы продолжить свое дальнейшее лечение.

Фото: instagram.com/aafazylova/

Фото: instagram.com/aafazylova/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
В Марий Эл «УАЗ» выехал на «встречку» и сбил 9-летнего велосипедиста
В Казани 19-летний парень за рулем иномарки столкнулся с патрульным мотоциклом ДПС
В Йошкар-Оле неизвестные выбросили слепых щенков в мусорку
В День Победы в Йошкар-Оле молодой водитель сбил 72-летнюю пенсионерку
На загородных дорогах Марий Эл увеличат количество патрульных нарядов ГИБДД
В Татарстане снесли дом, в котором во время Великой Отечественной войны жил писатель Константин Федин
В Татарстане выполнено 8,5% работ по капитальному ремонту жилых домов
С 13 по 27 мая в Новочебоксарске не будет горячей воды
МЧС предостерегло жителей Татарстана от преждевременных купаний
«Рубин» крупно проиграл московскому «Локомотиву»
В полуфинале Лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Химками»
11 мая в трех больницах Чебоксар пройдет «День открытых дверей»
В Марий Эл в аварии погибли два человека
На этапе Мировой серии FINA по прыжкам в воду россияне взяли «серебро»
9 мая в Марий Эл произошло четыре ДТП в результате которых погибли два человека
«Рубин» в гостях сыграет с «Локомотивом» в матче 28-го тура РПЛ
Молодежка «Рубина» проиграла «Локомотиву»
«Рубин» и «Ак Барс» возложили цветы к Вечному огню
В Татарстане объявлен конкурс на лучший проект памятника Воину-Победителю
В Чебоксарах с сентября могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте