Больная раком жительница Казани Айгуль Фазыйлова познакомилась с семьями, которые хотят усыновить ее сына

История матери-одиночки Айгуль Фазыйловой из Казани, которая больна раком груди 4 стадии, тронула сердца тысяч людей не только в России, но и за рубежом. Несмотря на то, что женщина уже более-менее определила судьбу своего 6-летнего сына Амира после ее смерти, тысячи семей со всего мира выразили готовность помочь как мальчику, так и его матери. С несколькими из них Айгуль встретилась в выпуске передачи «Прямой эфир» от 3 апреля.

Напомним, именно в рамках данной телепередачи в начале 2019 года 30-летняя Айгуль Фазыйлова объявила о том, что боится за будущее своего единственного сына, которого воспитывает одна.

Тогда, отчаявшаяся женщина начала искать приемную семью для мальчика. Позже, правда, опеку над ребенком разрешили взять ее 67-летней тете Рахиле Зайнуллиной. Кроме того, после резонанса, который вызвала история Айгуль, президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился оплатить мальчику детсад, школу, квартплату и даже занятия в секции по футболу.

Фото: instagram.com/aafazylova

Лишь решив эту проблему, Айгуль решилась на новый этап лечения. Несмотря на плохие результаты анализов, последняя операция женщины прошла успешно. На своей соцстранице она даже писала, что чувствует себя значительно лучше.

В новом выпуске «Прямого эфира» принял участие директор хосписа, где проживает Айгуль, Владимир Вавилов. Он отметил, что медики сделали все возможное, но есть те пороги заболевания, которые уже не вылечить. Вавилов также признался, что часто говорит со своей пациенткой о том, что ее самочувствие может резко ухудшиться.

Сама Фазыйлова заметила, что умереть должна была два года назад, ведь именно тогда врачи опустили руки и сказали, что ничем не могут ей помочь. Женщина считает, что жить ей помогает сын и Господь.

В эфире ток-шоу Айгуль также познакомилась с несколькими семьями, готовыми усыновить Амира. На программу они приехали не только из разных городов России, но и из других стран. Ведущий программы Андрей Малахов отметил, что в их редакцию поступило более полумиллиона писем и звонков от неравнодушных людей.

Фото: instagram.com/aafazylova

В конце программы Айгуль призналась, что не исключает возможности передать опеку над сыном одной из семей-кандидатов, если решит, что это будет лучше для Амира.