2019-03-27T19:23:19+03:00
Общество

Больной раком жительнице Казани, искавшей приемную семью для своего сына, успешно провели операцию

Метастазы уже достигли головного мозга 30-летней Айгуль Фазыйловой, но она нашла в себе силы бороться [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Пройти новый этап лечения женщина решилась лишь после того, как устроила судьбу своего 6-летнего сына АмираПройти новый этап лечения женщина решилась лишь после того, как устроила судьбу своего 6-летнего сына АмираФото: Алина ГАБДУЛИНА
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В конце февраля текущего года стало известно, что больная раком груди 30-летняя жительница Казани Айгуль Фазыйлова согласилась на новый этап лечения. Однако 13 марта женщина призналась, что результаты анализов у нее не утешительные и в скором времени ее ждет операция.

И вот, в среду, 27 марта, она состоялась. Ее подробностей Айгуль рассказывать не стала, но порадовала своих подписчиков новостью, что все прошло хорошо.

- Друзья, операция прошла успешно! Спасибо всем за поддержку! – сообщила Айгуль на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Напомним, пройти новый этап лечения женщина решилась лишь после того, как устроила судьбу своего 6-летнего сына Амира. Айгуль страшилась того, что может стать с мальчиком в случае ее смерти. Ведь метастазы уже достигли не только легких, но и головного мозга. А отца у Амира нет, он бросил Айгуль, когда она была беременна.

В январе Айгуль даже искала приемную семью для своего сына. Но, когда история получила общественный резонанс, опеку над мальчиком позволили взять его 67-летней тете. А правительство Татарстана выделило деньги на обучение Амира и аренду квартиры, в которой он мог бы жить с мамой.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

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ИСТОЧНИК KP.RU

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