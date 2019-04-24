2019-04-24T11:32:31+03:00
Общество

«Жизнь продолжается, и она прекрасна»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова рассказала о своих мечтах

Женщина призналась, что сейчас счастлива [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/aafazylovaФото: instagram.com/aafazylova
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Несмотря на то, что директор казанского хосписа Владимир Вавилов раз за разом утверждает, что больная раком мать-одиночка Айгуль Фазыйлова не имеет шансов на выздоровление, сама женщина продолжает надеяться на чудо и жить полноценной жизнью. Кроме того, в среду, 24 апреля, Айгуль призналась, что счастлива, и ее жизнь прекрасна.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

- Все вокруг стало вкусным как последний кусочек пиццы. Рак и химиотерапия очень часто зовут к себе депрессию и одиночество. Но, благодаря Вам (подписчикам – Ред.) и Господу, у меня есть возможность идти к выздоровлению другой дорогой, улыбаясь тому, что делает больно и ни на мгновение не сомневаясь, ответить «да» на вопрос – «счастлива ли ты?». Жизнь продолжается и она прекрасна, - сообщила Айгуль на своей соцстранице.

Однако тут же она добавила, что мечтает «наслаждаться этой жизнью, проживать свои будни как и большинство людей в 31 год - без уколов, запаха лекарств и плохого самочувствия».

Айгуль призналась, что чувствует себя «по-разному» и рассказала, что накануне, 23 апреля, ей сделали компьютерную томографию всех органов, а сегодня ее ждет магнитно-резонансная томография головного мозга.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

- Никогда не думала, что будни могут вдохновлять, а время замедляться. Каждый день, который отмерял Господь прекрасен, и он обязательно хранит в себе маленький или большой подарок, - написала Айгуль, пообещав обязательно сообщить результаты томографии, когда они будут готовы.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Напомним, ранее директор казанского хосписа Владимир Вавилов говорил, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для ее 6-летнего сына Амира.

Ранее опеку над ним разрешили взять 67-летней тете Айгуль Рахиле Зайнуллиной. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов помог семье: была оплачена квартплата, детский сад и кружок по футболу.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

ИСТОЧНИК KP.RU

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