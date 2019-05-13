«Не переставай улыбаться, даже когда тебе больно»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова решилась на поездку к морю

Еще совсем недавно 30-летняя мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова, страдающая от рака груди 4 степени, сообщила, что метастазы в ее организме выросли. А сегодня женщина уже публикует фотографии из Адлера. Зачем именно Айгуль отправилась к морю, она не сообщает. На всех кадрах она позирует на фоне пейзажей в районе Сочи.

- Если ты хочешь, чтобы жизнь улыбалась тебе, подари ей сначала свое хорошее настроение! И не переставай улыбаться даже когда тебе грустно и больно, ведь кто-то может влюбиться в твою улыбку. Поэтому прямо сейчас улыбаемся, - пишет Айгуль на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova/

Напомним, 30-летняя жительница Казани Айгуль Фазыйлова уже несколько лет упорно борется с раком груди. Однако врачи лишь разводят руками, говоря, что шансов выздороветь у женщины нет.

Директор городского хосписа Владимир Вавилов говорил, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для ее 6-летнего сына Амира.

Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Ранее опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной, а президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился оплатить семье квартплату, детский сад и занятия для Амира в кружке по футболу.

Фото: instagram.com/aafazylova/

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли женщины метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно.

Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Однако сама Айгуль не опускает рук. Она до сих пор проводит много времени с сыном, встречается с подругами и даже признается, что по-настоящему счастлива.

Айгуль признается, что одной из причин того, что она еще жива, является ее сынФото: Алина ГАБДУЛИНА