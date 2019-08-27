“Вот такое чудо”: больная раком мать-одиночка из Казани рассказала о прибавлении в семье

В народе часто говорят, что кошки лечат. Возможно именно этот стереотип сподвиг больную раком мать-одиночку из Казани Айгуль Фазыйлову завести котенка. Ведь еще не так давно женщина признавалась, что ее состояние становится только хуже.

Так, у нее обнаружили перикардит (воспалительное поражение серозной оболочки сердца, проявляющееся в увеличении объёма жидкости в полости перикарда, или образованием фиброзных структур, что приводит к затруднению работы органа - Ред.) и в очередной раз откачали по 1,5 литра жидкости из обоих легких.

- Вот такое чудо у нас появилось! - написала Фазыйлова на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova

Судя по фото, котенок довольно ласковый и добрый.

В комментариях под постом подписчики Айгуль принялись поздравлять ее с появлением нового члена ее небольшой семьи. А некоторые отметили, что такое “чудо” обязательно должно сотворить чудо со здоровьем хозяйки.

- Это чудо сотворит с вами и Амирчиком чудо! Я сама люблю кошек: они расслабляют, лечат, умиляют и смешат.

Фото: instagram.com/aafazylova

Напомним, Амир - семилетний сын Айгуль, который совсем скоро пойдет в первый класс. Сделать все возможное, чтобы мальчик был счастлив – главная цель Фазыйловой. Ведь она воспитывает его одна. Отец Амира пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Уже после рождения ребенка Айгуль узнала о своем страшном диагнозе – рак груди. Сейчас же метастазы появились и в головном мозге женщины.

Фото: instagram.com/aafazylova

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына. И это при том, что в случае смерти матери опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной.

Несмотря на это, Айгуль продолжает посвящать все свободное время сыну. Она даже свозила его в Адлер на майские каникулы. Эта поездка не обошлась без последствий для ее организма. После отдыха на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые ей приходилось делать себе самостоятельно.

Фото: instagram.com/aafazylova

Несмотря на все трудности, Айгуль продолжает улыбаться, бороться и называть себя по-настоящему счастливой женщиной.

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