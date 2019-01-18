Ситуацией 30-летней Айгуль Фазыйловой, которая больна раком груди - 4 стадия, и ее 6-летнего сына Амира занялись власти Татарстана.

Напомним, женщина боялась, что после ее смерти единственный ребенок попадет в детдом. Воспитывать мальчика будет некому, его отца и след простыл. Вот Айгуль и публично начала искать приемную семью для Амира еще при жизни. Она хотела было отдать сына своей тете, но женщина в возрасте – ей 67 лет. Именно последнее и стало препятствием.

Однако, в итоге вопрос решили. Пенсионерке одобрили опекунство над мальчиком, после смерти его матери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/687007" frameborder="0"></iframe> Мать-одиночка из Татарстана, которая смертельно больна раком, больше не ищет приемную семью для своего единственного сына.Алина ГАБДУЛИНА

Так, что Айгуль немного успокоилась и ближайшее будущее мальчика ей представляется ясным. К тому же президент Татарстана уже поручил оплатить мальчику детсад, школу, квартплату и даже занятия в секции по футболу.

- Я мечтаю, чтобы все у Амира было хорошо. Желаю, чтобы он учился хорошо и в школу ходил нормально. Чтобы в институт поступил. Он хочет полицейским стать и защищать хороших людей от плохих, - рассказала корреспонденту «КП-Казань» мать-одиночка, находясь в хосписе.

Сын, который в этот момент играл рядом, подхватил ее слова и согласился, мол, да, будет всех защищать и «бить нехороших людей».

Несмотря на хорошие новости. Проблемы Айгуль и ее сына до конца не решены. Пенсии женщины не хватает на лекарства, еду и одежду.