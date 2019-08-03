“Моей пенсии не хватает”: больная раком мать-одиночка из Татарстана не может собрать сына-первоклассника в школу

Еще совсем недавно больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова признавалась, что ей трудно ходить и дышать. Женщина жаловалась на боли в груди, одышку и бессонницу. Несмотря на это, она нашла в себе силы помочь своему сыну Амиру - будущему первокласснику - собраться в школу. Процесс этот оказался непростым. И дело даже не в болезни Айгуль, а в ценах на канцелярию и форму. Пенсия женщины попросту не позволяет ей помочь собственному ребенку.

Фото: instagram.com/aafazylova

- Я столкнулась с проблемой собрать своего сына в школу. Сегодня прошли пару магазинов, купили рубашку белую, брюки и обувь, а на остальное не хватило финансовых средств. И состояние не позволяет долго ходить по магазинам. Даже не знаю как быть. Ведь мы еще канцелярию и все остальное не купили. А нужно много очень купить. Моей пенсии не хватает. Прошу вас, пожалуйста, кто как сможет, нам помочь. Может кто-то своей канцелярией, кто-то финансово. Любая ваша помочь нам не помешает! - написала Айгуль на своей соцстранице.

Совсем скоро Амиру исполнится 7 лет. Именно этот праздник стал для Айгуль Фазыйловой главной мотивацией для восстановления здоровья. Ведь Амира Айгуль воспитывает одна. Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Ранее опеку над ним разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной, а президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился оплатить семье квартплату, детский сад и занятия для Амира в кружке по футболу.

Фото: instagram.com/aafazylova

Пока Айгуль пытается дать самое лучшее детство своему сыну, ее врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына.

Фото: instagram.com/aafazylova

Изначально Айгуль был поставлен диагноз - рак легких, но после метастазы появились и в головном мозге. В апреле текущего года, женщине провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Ради сына Айгуль даже решилась съездить в Адлер, где провела майские праздники. Однако после такого отдыха ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые она делала себе самостоятельно.

Фото: instagram.com/aafazylova

Но никакие трудности не сломили Айгуль. Она до сих пор проводит много времени с сыном, улыбается на фото, встречается с подругами и даже признается, что по-настоящему счастлива.