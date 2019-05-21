«Врачи сказали, созревает абсцесс»: больная раком мать-одиночка из Казани вновь оказалась в хосписе и ждет очередной операции

Не так давно 30-летняя больная раком груди мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова нашла в себе силы и смелость отправиться на майские праздники к морю. Подписчицы женщины с замиранием сердца ждали фотографии из Сочи и радовались тому, как здорово выглядит на них Айгуль. Однако по приезду в Казань она призналась, что вновь оказалась в хосписе. Путешествие далось ей не так легко, как это выглядело со стороны.

Фото: instagram.com/aafazylova

- Вот опять мы на больничной койке в хосписе. После приезда из Сочи я приболела. Так как я делала сама себе уколы, я их делала в ногу, в бедро, тут что-то пошло не так. И у меня появилась шишка, после чего она начала собирать гной. Как врачи сказали, созревает абсцесс. Завтра будут делать хирургическое вмешательство, разрез раны, чтобы очистить ее от гноя. Мой любимый сынуля со мной! Куда он без мамы, и я куда без него? – пишет Айгуль на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Операция Айгуль намечена на вторник, 21 мая. Ее результаты женщина как всегда пообещала сообщить на своим подписчикам, число которых растет с каждым днем.

Напомним, 30-летняя жительница Казани Айгуль Фазыйлова уже несколько лет упорно борется с раком груди. Однако врачи лишь разводят руками, говоря, что шансов выздороветь у женщины нет.

Директор городского хосписа Владимир Вавилов говорил, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для ее 6-летнего сына Амира.

Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Ранее опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной, а президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился оплатить семье квартплату, детский сад и занятия для Амира в кружке по футболу.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли женщины метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно.

Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Однако сама Айгуль не опускает рук. Она до сих пор проводит много времени с сыном, встречается с подругами и даже признается, что по-настоящему счастлива.

Фото: instagram.com/aafazylova