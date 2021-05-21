"Как можно 19-летнему парню продать такое оружие?": участники Великой Отечественной войны высказались о стрельбе в школе №175 в Казани

Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал хладнокровно расстреливать людей. Фото: пресс-служба Советского суда Казани.

Стрельба в казанской школе № 175 стала настоящей трагедией не только для Казани, но и для всей России. 11 мая вооруженный турецким дробовиком и сотнями патронов Ильназ Галявиев вошел в школу и открыл огонь. Он убил девять человек, в том числе семь детей, 23 человека получили различные повреждения, двое до сих пор в крайне тяжелом состоянии.

Большинство жителей Казани никогда не сталкивались лицом к лицу с подобной трагедией. Об этом говорил, в том числе, и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Корреспонденты "Комсомолки" решили пообщаться с теми, кто своими глазами видел стрельбу и взрывы - участниками Великой Отечественной войны, и узнать их мнение о произошедшем в казанской школе.

"НАДО ПРЯМО СЕЙЧАС НАЧАТЬ ЭТО ПРЕСЕКАТЬ"

Руф Зиннуров в Казани - человек-легенда. Его знают и почитают по всему Татарстану. В свои 92 года (исполнилось 18 мая - Ред.) он продолжает активно посещать парады, приходит в школы, чтобы рассказать детям, что такое война и почему нельзя стрелять в людей.

Руф Зиннуров впервые пошел в бой в 1943 году, тогда ему было 14 лет, столько же, сколько погибшим восьмиклассникам. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Руф Халилович встретил войну в Ленинграде, пережил все тяготы блокады, а в 1943 году, когда ему было всего 14 лет, столько же, сколько тем восьмиклассникам, оказавшимся под обстрелом Галявиева. По словам Зиннурова, на войне он насмотрелся на многое, но то, что произошло в Казани 11 мая 2021 года, его поразило до глубины души.

- Одно дело война, а другое...сейчас же мирное время, дети в школу пошли учиться. Я много чего видел в своей жизни, помню войну, как будто вчера это было, но я не смог пойти к той школе, я не мог смотреть все эти видео, все же возраст уже, переживать так нельзя. Я вам так скажу, это может быть только начало, если прямо сейчас не начать все это пресекать, сейчас другое поколение. Мы воспитывались в духе патриотизма, не было интернета, мобильных телефонов, а сейчас дети смотрят и видят все подряд. СМИ тоже раздувают, вот зачем столько писать о нем? Лучше писать о том, что надо сделать, чтобы все это не повторилось, - считает Руф Зиннуров.

"ПОЧЕМУ ПАРНЯ НЕ ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ?"

Август Борщевский Великую Отечественную встретил, когда ему было семь лет и не где-нибудь, а в Киеве. Он до сих пор прекрасно помнит, как ночью разрывались снаряды, как людей эвакуировали. В сентябре 41-го не стало его отца. Найти, где он похоронен, Август Иосифович так и не смог. Ему с матерью удалось вырваться из оккупированного Киева. Их эвакуировали в Марий Эл. Затем Август Борщевский переехал в Татарстан. За ситуацией вокруг стрельбы в школе №175 следит внимательно и у него до сих пор много вопросов.

Август Борщевский встретил войну в Киеве и не понаслышке знает, что такое внезапное нападение. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

- Самое главное, как можно было продать такое оружие 19-летнему парню? Это же не пистолет какой-то, а охотничье оружие. Какой он в 19 лет охотник? Почему ему в магазине так спокойно все продали? Почему не взяли парня под контроль? Ведь продавцы ведут базу, они обязаны сообщать в правоохранительные органы обо всем этом. Почему не отреагировали родители? Говорят же, что он вел себя неадекватно, так сообщите! - задается вопросами Август Борщевский.

"УЧИТЕЛЯ - НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ"

С тем, что время сейчас другое и воспитание людей сильно изменилось Август Иосифович до конца не согласен. По его словам, есть люди, которые проявили себя, как настоящие герои.

- Учителя закрывали детей собой. Так взрослые делали и в годы войны, собой закрывали маленьких. Они настоящие герои, именно они уберегли детей, не позволили, чтобы жертв стало больше, - считает Август Борщевский.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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